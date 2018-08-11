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Экономисты предложили альтернативу балльной пенсионной формуле
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Экономисты предложили альтернативу балльной пенсионной формуле 

Авторадио 40 минут назад
Альтернативой балльной пенсионной системе может стать формула, учитывающая заработок и стаж, указано в докладе экспертов Академии труда и соцотношений и ВШЭ. Ранее о пересмотре балльной пенсионной системы объявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, сообщает РБК. Балльная пенсионная система, введенная в 2015 году, разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости, следует из доклада. Для эффективности пенсионной системы необходимо отказаться от балльной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу, полагают экономисты.
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