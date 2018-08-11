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Экономисты предложили новую формулу взамен бальной пенсионной системе
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Экономисты предложили новую формулу взамен бальной пенсионной системе 

Реальное время 4 часа назад
Альтернативой балльной пенсионной системе может стать формула, учитывающая заработок и стаж. Ее предложили эксперты Академии труда и соцотношений и ВШЭ.
Сейчас каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, которые при выходе на пенсию суммируются и умножаются на стоимость балла, устанавливаемую правительством. К этой сумме прибавляется фиксированная выплата, которую государство устанавливает к страховой пенсии. Все вместе составляет размер будущей страховой пенсии.
В 2018 году для назначения страховой пенсии надо иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла, к 2025 году — 15 лет стажа и 30 баллов.
Эту систему предлагается заменить на стажево-заработковую. В этом случае полная пенсия будет выплачиваться при таком стаже, который физически будет возможно выработать только одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста. Базой для системы мог бы стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан, передает РБК.
Источник, близкий к правительству, заявил, что идеи из доклада «могут быть восприняты при подготовке предложений по развитию системы социального страхования по поручению Голиковой».
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