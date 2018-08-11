Недвижимость в Греции начала дорожать. И что теперь делать?

1. Греческая экономика жива

Кто же не знает, что десятилетний кризис серьезно потрепал Грецию? Но, похоже, 2017-2018 годы действительно стали для страны переломными. Греческое статистическое управление ещё по итогам 2016-го рапортовало о стабилизации, выраженной в росте ВВП (+0,2%). В 2017-м уже МВФ зафиксировал более солидные показатели (+1,4%), а в прогнозе на 2018 год расщедрился на 2-процентный рост. Не так много, но смотря с чем сравнивать…

2. Недвижимость перестала дешеветь

Ну, если совсем откровенно, то не везде — зато именно там, где ею интересуются иностранцы. В 2017 году средняя стоимость квадратного метра снизилась всего на 1,2%, сообщил Евробанк, причём это падение практически полностью пришлось на первую половину года. Но вот — барабанная дробь — Центробанк Греции в начале августа заявил, что цены перешли к росту. Да, средние показатели по-прежнему недалеко ушли от нуля, но ведь, когда происходит разворот, так и должно быть.

3. Объекты стоят дешево, как никогда

Самый кайф для инвестора, как раз угадать тот момент, когда цены после долгого падения начинают двигаться в правильном направлении. Вот уже несколько лет мы ждали, что перелом наступит, но раз уж в августе 2018 года ЦБ Греции подтвердил это официально…

И ведь для покупателей, если вдуматься, это хорошо, что цены в Греции даже не упали, а рухнули. Насколько? Портал Ekathimerini.com привел свои данные — с 2007 по 2017 годы в два раза — и даже если наши коллеги перегнули палку, то вряд ли значительно. Получается, то, что после Олимпиады в Афинах стоило 500, теперь стоит 250, а объекты за 200 сейчас можно купить за 100 и дешевле. Очень интересно.

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Узнайте о процедуре приобретения недвижимости в Греции

4. «Золотая виза» на интересных условиях

Только появившись пять лет назад греческая программа получения ВНЖ при покупке недвижимости была «одной из»… Сейчас, особенно после неоднозначных действий властей Латвии, по многим параметрам она самая выгодная и, получается, самая дешевая (по крайней мере для стран ЕС ).

Вы можете купить один или несколько объектов на сумму от €250 000 (есть и схема вообще не ограничивающая цены снизу), жёстких требований по срокам пребывания в стране нет, вместе с вами карточку могут получить и дети, и родители. Может, стоит поспешить, а то вдруг Евросоюз взаправду закрутит гайки?

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5. Налог при продаже недвижимости…

…отсутствует… То есть на бумаге он есть, но правительство страны наложило мораторий на применение соответствующего закона и продлевает своё решение уже несколько лет. Пустячок, а приятно. Так что лишний раз прочитайте о содержании недвижимости в Греции — там много интересного.

6. Туристы любят Грецию всё больше

Какие бы кризисы не сотрясали Грецию, у туристов свой взгляд на эту страну. В 2017 году 30 млн — только вдумайтесь, тридцать миллионов (!) — иностранцев предпочли Элладу другим направлениям. В этом году их будет на 20% больше. Почему? Да потому, что здесь не очень дорого. И пляжи на зависть всем!

7. Прекрасные возможности для инвесторов

«Ну вот! Наконец-то. Подошли к самому главному» (М. Жванецкий).

Цель приобретения зарубежной недвижимости сегодня всё чаще — инвестиции. Длительное снижение цен + вероятный их разворот прямо сейчас + неослабевающий туристический ажиотаж = понятные причины, которые уже повлияли на многих состоятельных товарищей.

Куда именно инвестировать? Есть более понятные варианты, связанные с гостиничным бизнесом, а есть более экзотические — например, редевелопмент. А есть просто квартиры в Афинах или Салониках…

Разумеется, не существует инвестиций без риска, тем более в наше нестабильное время. Но покупка недвижимости в Греции в любом случае хороша аргументом №8.

8… и бесконечное «люблю»

Надо ли объяснять? Грецию всё равно часто выбирают не столько умом, сколько сердцем. Это одна из стран, о которой и говорят с придыханием, и пускают слезу, и приводят аргументы в стиле «ну вы же понимаете». Так что познакомьтесь с неизвестными курортами Греции, или посмотрите наш фильм, или… просто напишите в комментариях, почему именно вы любите эту дивную страну…

Текст: Екатерина Холодова, Филипп Березин

Фото: Pixabay

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