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DPA: ущерб от засухи в ФРГ превысил €1 млрд
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DPA: ущерб от засухи в ФРГ превысил €1 млрд 

ТАСС 11 минут назад
БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Продолжительная жара и последовавшая за ней засуха нанесли сельскохозяйственной отрасли Германии ущерб в €1,1 млрд Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчеты региональных властей.
Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Там убытки фермеров оцениваются в €422 млн На втором месте Саксония — €308 млн, на третьем следует Саксония-Анхальт — €237 млн Власти регионов представят свои оценки на встрече с федеральными властями, которая пройдет 13 августа в Берлине.
Жара продлилась в ряде регионов Германии больше месяца. Из-за затянувшегося зноя началась засуха, которая сильно ударила по сельхозпроизводителям. Уже объявили о потерях производители зерновых, заводчики скота, фермеры, содержащие древесные питомники. Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид заявил, что отрасли потребуется €1 млрд государственной помощи.
Правительство ФРГ пока не готово выделить деньги, поскольку ждет официального прогноза по объемам урожая, который будет представлен во второй половине августа.
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