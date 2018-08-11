DPA: ущерб от засухи в ФРГ превысил €1 млрд

БЕРЛИН, 11 августа. / ТАСС /. Продолжительная жара и последовавшая за ней засуха нанесли сельскохозяйственной отрасли Германии ущерб в €1,1 млрд Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на подсчеты региональных властей.

Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Там убытки фермеров оцениваются в €422 млн На втором месте Саксония — €308 млн, на третьем следует Саксония-Анхальт — €237 млн Власти регионов представят свои оценки на встрече с федеральными властями, которая пройдет 13 августа в Берлине.

Жара продлилась в ряде регионов Германии больше месяца. Из-за затянувшегося зноя началась засуха, которая сильно ударила по сельхозпроизводителям. Уже объявили о потерях производители зерновых, заводчики скота, фермеры, содержащие древесные питомники. Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид заявил, что отрасли потребуется €1 млрд государственной помощи.

Правительство ФРГ пока не готово выделить деньги, поскольку ждет официального прогноза по объемам урожая, который будет представлен во второй половине августа.