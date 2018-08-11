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Тюменский Роспотребнадзор оштрафовал за офисную мебель энергетиков
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Тюменский Роспотребнадзор оштрафовал за офисную мебель энергетиков 

Уральский меридиан 7 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Тюменский Роспотребнадзор признал энергетическую компанию виновной в административном правонарушении, оштрафовав на 10 000 рублей. В ходе плановой проверки в кабинетах инженерно-бытового комплекса рабочие стулья сотрудников ПАО «Фортум» не соответствовали требованиям санитарных правил.
К настоящему времени ПАО «Фортум» устранил выявленное правонарушение предприятием. Проверка проходила в помещениях по улице Широтной.
ПАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру «Фортум» входят восемь теплоэлектростанций. Пять из них — в Челябинской области, три — в Тюменской области, в том числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, ХМАО-Югра) — одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России.
«Фортум» также развивает возобновляемые источники генерации в России. Компания завершила инвестиционный проект по строительству первой промышленной ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Ульяновской области. В январе 2018 года ВЭС начала свою работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В конце 2017 года компания объявила о приобретении трех солнечных электростанций суммарной мощностью 35 МВт. Плешановская (10 МВт) и Грачевская (10 МВт) СЭС расположены в Оренбургской области, Бугульчанская СЭС (15 МВт) находится в Республике Башкортостан. Суммарная мощность генерирующих объектов «Фортум» по электрической энергии на 1.06.2018 составляет 4 912,5 МВт. Совокупная мощность электростанций компании и ее дочернего общества «УТСК» по тепловой энергии — 10 228,8 МВт.
В бизнес — структуре корпорации Fortum дивизион «Россия» включает в себя ПАО «Фортум» и участие корпорации Fortum в ПАО «ТГК-1» (29,5%). Возглавляет дивизион «Россия» Александр Чуваев, исполнительный вице-президент Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум». ​
В 2017 году ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» создано АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК), которая получила статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени. УСТЭК специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.
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