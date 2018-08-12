Володин пообещал поддержать обманутых дольщиков Саратова

В поселке Елшанка на окраине Ленинского района города возводят многоэтажный дом на 420 квартир для жильцов 22 аварийных бараков, которые не попали в федеральную программу по расселению аварийного жилья. Строительство дома ведется на спонсорские средства. К спикеру обратилась жительница поселка Светлана Митогуз, которая рассказала о еще одном аварийном доме, который после подтопления стремительно разрушается. Вячеслав Володин осмотрел барак и предложил руководству муниципалитета внести изменения в проект строительства новостройки, чтобы предоставить там квартиры еще восьми семьям.

Здесь же в Елшанке строители возводят пристройку к гимназии N 89. По словам директора гимназии Татьяны Астаховой, новые помещения позволят не только расширить прием учеников и организовать занятия в первую смену, появятся условия для дополнительного образования. «После расселения аварийных бараков необходимо заниматься благоустройством микрорайона», — отметил спикер Госдумы и предложил жителям поселка включаться в эту работу.

На встрече с обманутыми дольщиками Вячеслав Володин пообещал внести изменения в нормативные документы, регулирующие деятельность федеральной регистрационной службы. Дольщики пожаловались, что в Росреестре зарегистрировали поддельные договора страхования по деловому строительству, в результате после банкротства застройщика граждане не смогли получить деньги. Пострадавшие саратовцы обращались в правоохранительные органы , однако привлечь к ответственности работников регистрационной службы не удалось. Выяснилось, что в должностные обязанности сотрудников ведомства входит только проверка наличия документов, а не их подлинность. «Мы признаем критику, сделали из нее выводы, прокуратура направила нам представление, мы его выполняем», — сообщил руководитель управления Росреестра по региону Павел Гришин.

Однако Вячеслав Володин посчитал, что таких объяснений недостаточно, и поручил к осенней сессии Федерального Собрания одному из депутатов Госдумы — Татьяне Касаевой — подготовить поправки в нормативно-правовую базу.

К спикеру Госдумы обратились также дольщики домов, которые планировалось построить на бывшей территории Саратовского авиационного завода. Однако, как выяснилось, там отсутствуют инженерные коммуникации, а их строительство обойдется в несколько раз дороже достройки самих домов. Володин предложил главе муниципалитета разработать механизм по предоставлению таким дольщикам других земельных участков с уже подведенными коммуникациями.

Сейчас в регионе остается 27 самых проблемных объектов

Год назад в Саратовской области начала решаться проблема долгостроев. В результате за прошедший год удалось сдать в эксплуатацию 15 долгостроев. До конца этого года планируется достроить еще 10 домов. Сейчас остается 27 самых проблемных объектов, на некоторых стройплощадках все еще проживают люди, которых нужно отселять, на других стройка остановилась на стадии фундамента. Общая сумма средств, необходимых на достройку проблемных домов, порядка 3,4 миллиарда рублей.

На встрече с обманутыми дольщиками Володин обозначил свою позицию: «Мы никого не бросим». Спикер Госдумы объяснил, что не собирается предлагать «легких решений, потому что их просто нет». В то же время он заявил, что он против варианта, когда для достройки проблемных домов у людей требуют неподъемные для них суммы. По мнению Володина, нужна постепенная, пошаговая работа по расшивке образовавшихся проблем. Спикер дал поручение попытаться вернуть хотя бы часть средств, которые саратовские застройщики вносили на счета саморегулируемой организации в банках, которые впоследствии обанкротились. Эти деньги могли бы быть использованы как раз на достройку проблемных домов.