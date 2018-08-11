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Володин увеличил число квартир для расселения жителей елшанских бараков
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Володин увеличил число квартир для расселения жителей елшанских бараков 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Количество новых квартир, предназначенных для жителей аварийных бараков в Елшанке Саратова, увеличено 8 помещений. Об этом сегодня, 11 августа, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время визита в Саратовскую область.
По его словам, к нему обратились местные жители, которые нуждаются в срочном переселении из двухэтажного аварийного дома на восемь квартир по адресу улица Малоелшанская, 12. Таким образом, всего, по идее спикера, будет расселено 248 квартир или 23 барака.
«Средства на это еще предстоит найти путем привлечения благотворительных пожертвований», — отметил Володин.
Перед этим спикер Госдумы РФ посетил находящееся неподалеку строительство нового корпуса гимназии №89, где рассказал о планах прибавить кранее созданному проекту400 мест для учащихся. Также он сообщил о постройке в новом корпусе большой столовой и актового зала.
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