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Власти Свирска подготовят пятилетний план развития города
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Власти Свирска подготовят пятилетний план развития города 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Минэкономразвития Иркутской области соберет предложения муниципалитетов для формирования пятилетнего госплана развития региона. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона по итогам заседания госкомитета по планированию социально-экономического развития в Усолье-Сибирском.
«Свирск готов стать пилотным городом по разработке собственного пятилетнего плана развития. Мы устали жить одним расчетным годом без перспективы…», — заявил в ходе заседания мэр Свирска Владимир Орноев.
О предстоящем создании в регионе комитета по госпланированию губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил в середине июня 2018 года. В его задачи входит планирование и распределение ресурсов для достижения глобальных экономических целей региона, а также отслеживание эффективности новых проектов.
В программе первой иркутской пятилетки, которая, предположительно, стартует с начала 2019 года, 12 пунктов. В их числе установка предельных наценок на социально значимые товары, «привязка» зарплат бюджетников к росту доходов бюджета, введение экологической ответственности для бизнеса и возврат прямых выборов мэра Иркутска.
Фото: официальный сайт Свирска
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