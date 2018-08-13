Исаев: Свое личное нерабочее время Володин посвящает общению с жителями

-Программа визита была крайне насыщена, он лично проконтролировал реализацию инициированных им проектов. Вячеслав Викторович не только побывал в Комсомольском поселке, уже ставшем образцом направления «Город без окраин», но и встретился с жителями других районов Саратова, которые также, благодаря вниманию председателя Госдумы, вступили на путь развития инфраструктуры, — отметил Исаев, — В Елшанке в данный момент реализуется благотворительный проект Вячеслава Викторовича по строительству многоэтажного дома для переселения жителей поселка из аварийных домов, а также проходит реконструкция здания гимназии № 89. В ходе встречи с жителями микрорайона было принято решение увеличить количество квартир и переселить в новый дом, который будет сдан в 2019 году, еще 8 семей.

Благодаря спикеру Госдумы, его трепетному отношению к людям, нуждающимся в помощи, из резервного фонда правительства РФ были выделены деньги на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне № 7 Солнечного-2. Вячеслав Викторович, встречаясь с инициативной группой и подрядчиком, отметил необходимость ускорения темпов строительства. Мы, как муниципальная власть, не имеем права допустить срыва сроков строительства. Жители молодого и развивающегося микрорайона не должны остаться без образовательного учреждения, здесь постоянно появляются новые жилые комплексы, семейные пары заезжают в квартиры по доступным ценам. Абсолютно естественно, что им хочется, чтобы дети обучались в современной школе, которая бы располагалась недалеко от дома.

В аналогичной ситуации оказались и жители нового микрорайона «Звезда». Здесь активно осваиваются территории, строятся дома, и закономерно встает вопроса об образовательных учреждениях. После встречи с Вячеславом Викторовичем появилось понимание того, что данный вопрос будет решен положительно.

С участием председателя Государственной Думы состоялась многочасовая встреча с обманутыми дольщиками. Люди, попавшие в такую тяжелую ситуацию, отмечают существенную помощь и поддержку Вячеслава Викторовича. Во много благодаря его вниманию произошли кардинальные сдвиги в разрешении этой проблемы: десятки семей уже стали обладателями ключей от своих квартир. Однако расслабляться в этом вопросе пока рано, впереди много работы над несколькими десятками домов, которые пока еще числятся в реестре проблемных.

Вячеслав Викторович Володин, несмотря на свой отпуск, уделяет очень большое внимание родной Саратовской области, а в региональном центре — развитию поселков и микрорайонов. Свое личное нерабочее время он посвящает общению с жителями, не просто внимательно выслушивая их, но и разрешая наболевшие проблемы. От лица всех саратовцев хочется поблагодарить Вячеслава Викторовича за участие в жизни города и помощь.