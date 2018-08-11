Саратовцы пожаловались Володину на отсутствие поликлиники

В рамках своего визита в Саратов спикер Госдумы побывал в микрорайоне Солнечный-2.

После обсуждения темпов строительства школы в этом микрорайоне пришедшие на встречу с Вячеславом Володиным местные жительницы посетовали, что единственная близкая к ним поликлиника № 19 на самом деле далеко и уже перегружена.

Сопровождавший Володина губернатор Валерий Радаев напомнил об опыте аренды поликлиники в посёлке. И сообщил о планах строительства медучреждения рядом с Солнечным-2, в 10-м микрорайоне.

В ответ женщины заявили, что это тоже далековато, и туда нет нормальной дороги. Со своей стороны, они предложили рассмотреть вариант размещения поликлиники на первом этаже построенного рядом жилого многоэтажного дома. По их словам, с компанией застройщиков уже есть предварительная договорённость.

Строители готовы продать помещение городу. Володин предложил этот вариант рассмотреть. Радаев пообещал это сделать.