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Саратовцы пожаловались Володину на отсутствие поликлиники
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Саратовцы пожаловались Володину на отсутствие поликлиники 

Новости Саратова 1 час назад
В рамках своего визита в Саратов спикер Госдумы побывал в микрорайоне Солнечный-2.
После обсуждения темпов строительства школы в этом микрорайоне пришедшие на встречу с Вячеславом Володиным местные жительницы посетовали, что единственная близкая к ним поликлиника № 19 на самом деле далеко и уже перегружена.
Сопровождавший Володина губернатор Валерий Радаев напомнил об опыте аренды поликлиники в посёлке. И сообщил о планах строительства медучреждения рядом с Солнечным-2, в 10-м микрорайоне.
В ответ женщины заявили, что это тоже далековато, и туда нет нормальной дороги. Со своей стороны, они предложили рассмотреть вариант размещения поликлиники на первом этаже построенного рядом жилого многоэтажного дома. По их словам, с компанией застройщиков уже есть предварительная договорённость.
Строители готовы продать помещение городу. Володин предложил этот вариант рассмотреть. Радаев пообещал это сделать.
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