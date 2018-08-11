Жительница Елшанки: Сейчас любой может видеть — стройка идет полным

Сегодня в поселке Елшанке Саратова побывал с визитом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин . Жители поблагодарили спикера за такое внимание к их поселку, и ждут больших перемен. -Постройка нового дома, поликлиники, реконструкция нашей гимназии — это глобальные изменения в жизни поселка, которые совсем недавно трудно было себе даже представить. Но сегодня все это реальность, и условия жизни здесь значительно улучшаются, — поделилась эмоциями от встречи с федеральным политиком местная жительница Юлия Короткова.

Юлия Александровна отметили, что она узнала, что в проекте не только постройка самих объектов, но предусмотрена и благоустройство территории.

-Такой комплексный подход к инфраструктуре меняет и внешний вид, и людей, их отношение к родному поселку. Люди начинают осознавать, что наша жизнь меняется, а наши дома и улицы тоже могут быть красивы и благоустроены. Хочу выразить мнение всех жителей Елшанки и сказать нашему земляку, Вячеславу Викторовичу, огромное человеческое спасибо! Он обратил внимание на наши проблемы не на словах, а сразу начал действовать. Сейчас любой может видеть — стройка идет полным ходом, и это нас очень поддерживает и обнадеживает. Каждый день прибавляет уверенности, что скоро мы будем жить в комфортабельных условиях! — сказала саратовчанка.