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Немецкие фермеры недосчитались 1 млрд евро из-за засухи
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Немецкие фермеры недосчитались 1 млрд евро из-за засухи 

360tv.ru 57 минут назад
Продолжающаяся несколько месяцев жара и последовавшая за ней сильная засуха нанесли колоссальный ущерб сельскому хозяйству Германии. По примерным подсчетам он составил около одного миллиарда евро. Так, северная федеральная земля Шлезвиг‐Гольштейн «потеряла» 422 миллиона евро, Саксония ‐ 308 миллионов. На третьем месте по финансовым потерям стоит Саксония‐Анхальт. Там недосчитались 237 миллионов евро. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.
13 августа состоится собрание фермеров и федеральных властей. Оно будет посвящено проблеме убытков фермеров в результате экстремально жаркого и засушливого лета. Особенно пострадали от разгула стихии производители зерновых культур, заводчики скота и даже лесорубы.
Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер собирается выслушать обе стороны и определить, какую реальную помощь можно оказать убыточным хозяйствам.
За предоставление необходимой помощи фермерам несут ответственность, прежде всего, местные земельные власти. Возможно, федеральный бюджет выплатит необходимые средства после сбора урожая и официальной оценки ущерба. Это произойдет в начале сентября. В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.
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