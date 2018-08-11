Ещё
«Ворсма» поставит передвижные поликлиники для орловских больниц
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

«Ворсма» поставит передвижные поликлиники для орловских больниц 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
ООО «Торговый дом Ворсма» получило контракт на поставку девяти передвижных медицинских комплексов для орловских больниц.
Компания запросила за свои услуги 47,8 млн рублей, что на 5 млн меньше, чем начальная цена аукциона. В конкурсной процедуре принимала участие еще одна компания, но комиссия посчитала, что ее заявка не соответствует требованиям.
ООО «Торговый дом Ворсма» должен поставить передвижные поликлиники в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, инструктажу специалистов заказчика должны быть оказаны в течение недели после подписания акта приема-передачи.
Передвижные медицинские комплексы получат девять муниципальных образований области: Колпнянский, Ливенский, Знаменский, Глазуновский, Краснозоренский, Орловский, Должанский, Урицкий и Малоархансгельский районы. Транспортные средства будут оснащены необходимым, чтобы врачи оказывали помощь и давали консультации в населенных пунктах до 100 человек. Кроме того, комплексы могут быть использованы для проведения различных медосмотров. Финансируется приобретение ФАПов из федерального бюджета.
По данным kartoteka.ru, ООО «Торговый дом Ворсма» зарегистрировано в 2003 году в Нижегородской области. Компания являлась исполнителем 100 госконтрактов на сумму 577 млн рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орловской области провалилась закупка передвижных поликлиник
«Больницы на колесах» получат девять районов Орловской области
Сообщение «Ворсма» поставит передвижные поликлиники для орловских больниц появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловский молочный комбинат обещают запустить весной 2019 года СМИ сообщили о скором банкротстве ГРИНН «ГрадПроект» подготовит документы для Западного обхода Орла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии россиян могут пересчитать47
США берут рубль на прицел1
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту25
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?49
Пенсионерам запретят продавать квартиры397
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение