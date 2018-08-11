«Ворсма» поставит передвижные поликлиники для орловских больниц

ООО «Торговый дом Ворсма» получило контракт на поставку девяти передвижных медицинских комплексов для орловских больниц.

Компания запросила за свои услуги 47,8 млн рублей, что на 5 млн меньше, чем начальная цена аукциона. В конкурсной процедуре принимала участие еще одна компания, но комиссия посчитала, что ее заявка не соответствует требованиям.

ООО «Торговый дом Ворсма» должен поставить передвижные поликлиники в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, инструктажу специалистов заказчика должны быть оказаны в течение недели после подписания акта приема-передачи.

Передвижные медицинские комплексы получат девять муниципальных образований области: Колпнянский, Ливенский, Знаменский, Глазуновский, Краснозоренский, Орловский, Должанский, Урицкий и Малоархансгельский районы. Транспортные средства будут оснащены необходимым, чтобы врачи оказывали помощь и давали консультации в населенных пунктах до 100 человек. Кроме того, комплексы могут быть использованы для проведения различных медосмотров. Финансируется приобретение ФАПов из федерального бюджета.

По данным kartoteka.ru, ООО «Торговый дом Ворсма» зарегистрировано в 2003 году в Нижегородской области. Компания являлась исполнителем 100 госконтрактов на сумму 577 млн рублей.

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