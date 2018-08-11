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Володин: Пусть глядя в глаза дольщиков, расскажут, как возвращают деньги
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Володин: Пусть глядя в глаза дольщиков, расскажут, как возвращают деньги 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с обманутыми дольщиками поднял тему возврата средств саморегулируемых объединений строителей, которые были вложены в обанкротившиеся банки.
Он предложил в следующий раз пригласить тех, кто распоряжался средствами СРО.
— Пусть придут, ответят, чем они руководствовались, вкладывая средства, на которые можно было бы решить все вопросы дольщиков, в сомнительные банки. Пусть посмотрят в глаза дольщиков и расскажут, как они возвращают эти деньги, — предложил Володин.
На встрече было озвучено, что у этих банков осталось имущество, за счет которого можно было бы часть проблем дольщиков решить. Володин попросил ответить строителя и депутат облдумы Леонида Писного, есть ли такая возможность.
— Теоретически есть. Можно найти схему — ответил Писной.
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