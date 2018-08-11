Володин: Пусть глядя в глаза дольщиков, расскажут, как возвращают деньги

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с обманутыми дольщиками поднял тему возврата средств саморегулируемых объединений строителей, которые были вложены в обанкротившиеся банки.

Он предложил в следующий раз пригласить тех, кто распоряжался средствами СРО.

— Пусть придут, ответят, чем они руководствовались, вкладывая средства, на которые можно было бы решить все вопросы дольщиков, в сомнительные банки. Пусть посмотрят в глаза дольщиков и расскажут, как они возвращают эти деньги, — предложил Володин.

На встрече было озвучено, что у этих банков осталось имущество, за счет которого можно было бы часть проблем дольщиков решить. Володин попросил ответить строителя и депутат облдумы Леонида Писного, есть ли такая возможность.

— Теоретически есть. Можно найти схему — ответил Писной.