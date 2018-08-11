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Возврат средств саратовских застройщиков из ненадежных банков поможет достроить проблемные дома
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Возврат средств саратовских застройщиков из ненадежных банков поможет достроить проблемные дома 

Свободные новости 38 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 11 августа, на совещании по проблемам обманутых дольщиков председателю Государственной думы Вячеславу Володину задали вопрос о страховании гражданской ответственности при вступлении в саморегулируемую организацию в области строительства. По словам дольщицы, поднявшей проблему, средства призваны были гарантировать завершение долевых строительств, но они пропали на счетах проблемных банков, а по существу — были украдены. Володин подхватил обсуждение и привлек к нему местного застройщика.
«Вы свои деньги на счетах проблемных банков храните?» — уточнил он у депутата Саратовской облдумы Леонида Писного.
«Нет!» — воскликнул депутат, руководящий «Саратовоблжилстроем».
Володин предложил объединить усилия, чтобы вернуть хотя бы некоторые суммы, пропавшие на счетах ненадежных банков.
«Есть шанс деньги вернуть? Давайте попытаемся. Если нужна помощь — помощь обязательно окажем. Не буду называть предварительные цифры как суммы, которые могут быть возвращены, но даже эти суммы позволяют один-два дома профинансировать. Ну и давайте посмотрим, кто размещал огромные деньги на счетах проблемных банков. Разместили, деньги пропали, никто не несет ответственности, наверняка где-то отдыхают, а у нас эти деньги могли бы решить вопрос по дострою всех проблемных домов», — предложил Володин.
Также он предложил найти и «предъявить общественности» виновных в уводе средств на счета ненадежных кредитных организаций.
«Хоть предстанут перед людьми, хоть посмотрят, кто это такие», — заявил спикер.
При этом он отметил, что проблемы в строительстве возникают не только там, где дела вели недобросовестные застройщики.
«Посмотрели школу и кампус предуниверсария. Там все понятно, и то возникают проблемы. У нас есть тревога», — вернулся Володин к проблеме осмотренных в первой половине дня объектов в поселке Солнечный-2 и на улице Московской.
Напомним, ранее он предложил сбалансировать экономику отдельных объектов и устранить неравенство среди дольщиков, одни из которых приобретали квартиры по рыночной цене, а другие — «сверхзаниженной стоимости».
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