Панков удивился «казусу» при строительстве объектов в Саратовской области

Сегодня во время визина в Саратов, председатель Государственной Думы встретился с обманутыми дольщиками, чтобы обсудить пути наискорейшего решения их проблем.

Депутат Государственной думы России Николай Панков, размышляя над этой очень важной проблемой, в принципе удивился «казусу» при строительстве объектов в Саратовской области.

В своем «ТамТам»-канале «Пара слов» он отметил, что парадигма заключается в том, что ни городские, ни областные стройнадзоры не ведут контроль качества строительства на объектах.

— А разве им не позор, когда этот контроль за стройкой вместо них ведет председатель Госдумы? Вопрос, может быть, и в другой плоскости. Мужики-строители в политику ударились. И Березовский, и Исаев — два депутата городской думы. Возможно, определиться нужно, что делать? — призвал парламентарий.

Он привел пример из сельскохозяйственной отрасли.

— Аграриям задашь вопрос что лучше: сажать или сеять? Они четко говорят лучше сеять, чем кого-то сажать. Так, глядя на нежелание строителей работать, понимаешь почему Володин в отпуске занимается еще и контролем строительства своих объектов. Он напрямую работает с жителями и имеет полную и достоверную информацию.