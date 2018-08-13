При обнаружении неточности в квитанции абоненты «ЭнергосбыТ Плюса» могут обратиться за перерасчетом 

В августе 2018 г. жители ряда многоквартирных домов в Самаре получили квитанции на оплату тепловой энергии и теплоносителя за ранее неоплаченный период 2018 г. — апрель, май и июнь.
"Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, рассмотрев данный вопрос на совещании с участием представителей компании «ЭнергосбыТ Плюс», рекомендует гражданам, в случае обнаружения в документах неточных данных о площади квартиры, количестве зарегистрированных жильцов или показаниях индивидуальных приборов учета, обращаться в «ЭнергосбыТ Плюс» по любому из каналов обратной связи для перерасчета", — сообщает минэнерго.
Единый контакт-центр для физических лиц по телефону +7 (846) 957-84-00;
личный кабинет клиента (персональные логин и пароль указаны в вашем платежном документе);
сайт компании https://samara.esplus.ru.
Кроме того, потребители услуг могут обратиться в ближайший офис обслуживания компании:
Самара, ул. Льва Толстого, 134;
Самара, ул. Демократическая, 37;
Самара, пр-т Кирова, 179.