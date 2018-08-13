При обнаружении неточности в квитанции абоненты «ЭнергосбыТ Плюса» могут обратиться за перерасчетом

В августе 2018 г. жители ряда многоквартирных домов в Самаре получили квитанции на оплату тепловой энергии и теплоносителя за ранее неоплаченный период 2018 г. — апрель, май и июнь.

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, рассмотрев данный вопрос на совещании с участием представителей компании «ЭнергосбыТ Плюс», рекомендует гражданам, в случае обнаружения в документах неточных данных о площади квартиры, количестве зарегистрированных жильцов или показаниях индивидуальных приборов учета, обращаться в «ЭнергосбыТ Плюс» по любому из каналов обратной связи для перерасчета", — сообщает минэнерго.

Единый контакт-центр для физических лиц по телефону +7 (846) 957-84-00;

личный кабинет клиента (персональные логин и пароль указаны в вашем платежном документе);

сайт компании https://samara.esplus.ru.

Кроме того, потребители услуг могут обратиться в ближайший офис обслуживания компании:

Самара, ул. Льва Толстого, 134;

Самара, ул. Демократическая, 37;

Самара, пр-т Кирова, 179.