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В Самаре люди получили квитанции за отопление и горячую воду сразу за 4 месяца
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В Самаре люди получили квитанции за отопление и горячую воду сразу за 4 месяца 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Батареи летом не нужны, а платить за отопление всё равно приходится
Самарцам, которые перешли на прямые договора с теплоснабжающей компанией «ПТС», в августе впервые за долгое время пришли квитанции на оплату отопления и горячей воды. Людей удивила сумма в платёжках. Оказалось, что взносы начислили сразу за 4 месяца: с апреля по июль. Перед 14 тысячами семей встал вопрос: как заплатить сразу такую большую сумму?
— Самое забавное, что ни отопления, ни горячей воды летом мы не видим. И должны эти отсутствующие блага оплачивать, да ещё и «оптом»! — возмутились жители.
В мэрии города пояснили, что проблема коснулась самарцев, проживающих в Октябрьском, Кировском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах. Несвоевременное выставление квитанций связано с переходным периодом, во время которого тепловики формировали информационную базу, необходимую для расчёта потреблённых ресурсов.
— В августе 2018 года жителям домов, перешедших на прямые расчёты, выставили квитанции за отопление и горячее водоснабжение сразу за 4 месяца. Принимая во внимание, что граждане не получали квитанции с апреля по июль и не могли оплачивать услуги своевременно, им предоставляется рассрочка на оплату на 4 месяца, — рассказали представители администрации города.
Чтобы помочь самарцам разобраться с оплатой пугающих квитанций, в администрациях районов открыли телефоны горячих линий. Вот они:
Ленинский район: 339-27-60  Октябрьский район: 335-45-17  Железнодорожный район: 339-01-53  Советский район: 262-46-22  Кировский район: 995-19-21  Единый контакт-центр «ПТС»: 957-84-00
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