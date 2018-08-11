В Самаре люди получили квитанции за отопление и горячую воду сразу за 4 месяца

Батареи летом не нужны, а платить за отопление всё равно приходится

Самарцам, которые перешли на прямые договора с теплоснабжающей компанией «ПТС», в августе впервые за долгое время пришли квитанции на оплату отопления и горячей воды. Людей удивила сумма в платёжках. Оказалось, что взносы начислили сразу за 4 месяца: с апреля по июль. Перед 14 тысячами семей встал вопрос: как заплатить сразу такую большую сумму?

— Самое забавное, что ни отопления, ни горячей воды летом мы не видим. И должны эти отсутствующие блага оплачивать, да ещё и «оптом»! — возмутились жители.

В мэрии города пояснили, что проблема коснулась самарцев, проживающих в Октябрьском, Кировском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах. Несвоевременное выставление квитанций связано с переходным периодом, во время которого тепловики формировали информационную базу, необходимую для расчёта потреблённых ресурсов.

— В августе 2018 года жителям домов, перешедших на прямые расчёты, выставили квитанции за отопление и горячее водоснабжение сразу за 4 месяца. Принимая во внимание, что граждане не получали квитанции с апреля по июль и не могли оплачивать услуги своевременно, им предоставляется рассрочка на оплату на 4 месяца, — рассказали представители администрации города.

Чтобы помочь самарцам разобраться с оплатой пугающих квитанций, в администрациях районов открыли телефоны горячих линий. Вот они:

Ленинский район: 339-27-60 Октябрьский район: 335-45-17 Железнодорожный район: 339-01-53 Советский район: 262-46-22 Кировский район: 995-19-21 Единый контакт-центр «ПТС»: 957-84-00