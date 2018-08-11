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Стоянка, пропуск и домашняя еда. Смотрим, на чем зарабатывают местные жители во время AFP
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Стоянка, пропуск и домашняя еда. Смотрим, на чем зарабатывают местные жители во время AFP 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Такси.
Путь от электрички до ближайшего магазина проходит под призывные крики: «Такси. Сто рублей с человека». Идти 25 минут, но ехать то 5, говорят таксисты. Многие соглашаются. Ночлег.
Здесь сдают как комнаты, так и места под палатки. Цену уточнить не удалось. Личных предложений мы не получили, а по номеру из объявления люди сообщили, что мы не туда попали.
Стоянка авто и пропуск.
Охраняемую парковку предлагают местные жители. Цена вопроса — 1000 рублей в сутки. Но как на нее попасть, если въезд в Большое Козино только для местных жителей? Если вы найдете нужного дедушку, который вызовет по телефону нужного мужчину, то пропуск вам сделают за 1250 рублей. Если только вы не вызовете у него подозрений.
Билеты.
В отличие от пропусков, билетами торгуют открыто. Около церкви нас разве что за руки не хватали.
— А где гарантия, что мы пройдем? — Я пройду вместе с вами, — говорит продавец. — Сколько?— За пять отдам. Еда.
Предложения по еде такие: шаурма, шашлык, гамбургеры — 150–200 рублей. Если поискать, можно найти пироги и домашние блинчики (последние территориально ближе к церкви). Кое-кто стоит по пути движения электрички и продает сок из домашних яблок и чай в стаканчиках. 30 рублей — маленький стакан, 50 рублей — большой.
Другие развлечения.
Также предлагают аквагрим (от 100 рублей), временные тату (самая большая— «рукав» за 500 рублей), карнавальные костюмы за 1500 рублей и тапочки за 100 рублей, наклейки — 50 рублей.
Знакомства.
Это самое забавное предложение, которое мы видели. Скорее всего, оно для ограниченного круга потребителей. По пути следования людей из электрички двое парней предлагали девушкам познакомиться и обменяться телефонами.
— Будет весело, — говорили они.
Фестиваль AFP проходит в Большом Козино уже в пятый раз. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.
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