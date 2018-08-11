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Реставрация саратовского цирка завершится в декабре
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Реставрация саратовского цирка завершится в декабре 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Реставрационные работы в саратовском цирке будут завершены в декабре текущего года. Он станет шестым открытым за последние два года в России. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов, была проведена масштабная работа, поддержанная государством. Ранее цирки отремонтировали в Иванове, Туле, Нижнем Тагиле, Владивостоке, Кисловодске.
Напомним, реконструкция цирка братьев Никитиных началась прошлым летом. На одни только внутренние работы было потрачено более 300 миллионов рублей.
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