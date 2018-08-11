Реставрация саратовского цирка завершится в декабре

Реставрационные работы в саратовском цирке будут завершены в декабре текущего года. Он станет шестым открытым за последние два года в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов , была проведена масштабная работа, поддержанная государством. Ранее цирки отремонтировали в Иванове, Туле, Нижнем Тагиле, Владивостоке, Кисловодске.

Напомним, реконструкция цирка братьев Никитиных началась прошлым летом. На одни только внутренние работы было потрачено более 300 миллионов рублей.