«Закончим вовремя»: Силанов оценил ход благоустройства калининградских дворов

Глава Калининграда проверил ход благоустройства, которое запланировано в 16 дворах и одной общественной зоне города. Алексей Силанов заявил, что работы завершатся в срок, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города провёл выездное совещание 11 августа и осмотрел дворовые территории, на которых идёт ремонт. Силанов отметил, что многие из них не благоустраивали с момента строительства многоквартирных домов. Глава Калининграда добавил, что на некоторых объектах возникли проблемы с выносом сетей, однако варианты решения обсуждаются с жителями и подрядчиками.

"У меня нет особой тревоги по поводу исполнения наших обязательств по благоустройству дворов в установленные сроки. Думаю, что все работы закончим вовремя. Все ремонты во дворах завершатся праздниками для жителей".

На благоустройство калининградских дворов в 2018 году было выделено 186,6 млн рублей, из которых 126,5 млн составляют средства федерального и областного бюджетов, 53,6 млн — городского бюджета. Ещё 6,5 млн вложили в работы заинтересованные лица.

Напомним, что благоустройство одного из самых больших дворов Калининграда завершилось в середине июля.