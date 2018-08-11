Сингапурская компания намерена поднять «Дмитрий Донской» совместно с РФ

История с " Дмитрием Донским " в Корее приобретает совсем анекдотический характер. Вчера от имени президента зарегистрированной в Сингапуре компании Shinil Group Сон Мен Хо всем инвесторам, вложившим свои средства в криптовалюту Shinil Gold Coin (SGC), было разослано сообщение, что компания сама берется за подъем крейсера «Дмитрий Донской».

Тут следует отметить, что сингапурская и корейская Shinil Group формально являются разными компаниями. Вторая несколько недель назад заявила об обнаружении крейсера и действительно вела какие-то поисковые работы. Находящаяся в Сингапуре Shinil Group существует только на бумаге. Как выяснили ранее журналисты, у нее нет ни офиса, ни штата сотрудников. Однако она создала дочернюю компанию Shinil Donskoi International Exchange, которая стала продавать в Корее криптовалюту SGC. Отметим также, что ранее сингапурская и корейская Shinil Group подчеркнули, что никак не связаны друг с другом, хотя и занимаются фактически одним проектом. Корейская Shinil Group сменила название, а недавно ее руководство и сотрудники подали заявления об увольнении.

Впрочем, все эти «формальности», похоже, никак не смутили сингапурскую Shinil Group. В сообщении для инвесторов президент компании заявил, что они сами займутся подъемом крейсера «Дмитрий Донской». Что интересно, теперь они пытаются втянуть в эту историю и Россию. В сообщении отмечено, что они учли определенные сомнения по поводу принадлежности крейсера, а потому намерены создать консорциум с российской стороной, которая ранее говорила, что крейсер является воинским захоронением, а потому без разрешения РФ его трогать нельзя. Этот консорциум будет оформлен как отдельное юридическое лицо и подаст заявление на получение разрешения на подъем крейсера. Shinil Group намерена пригласить из РФ «специалистов, профессоров и прочих экспертов». Для работ также будут в ближайшее время привлечены два дополнительных подводных батискафа, которые смогут вместить по пять человек каждый.

Отмечено также, что для продолжения торговли криптовалютой с 15 августа начнет действовать новый сайт. Однако, как уже говорилось ранее, в криптовалюту вложили свои деньги более 100 тысяч человек, которые, по данным СМИ, инвестировали около 50 млн долларов. Сейчас вкладчики жалуются, что не могут получить деньги обратно. Власти Кореи ведут расследование по поводу всей этой ситуации, подозревая, что имеет место мошенническая схема. 9 августа в течение 10 часов полиция допрашивала Чхве Ён Сока, который возглавлял корейскую Shinil Group. Кроме того, следователи несколько часов общались с представителями руководства всех других компаний, которые так или иначе связаны с историей вокруг «Дмитрия Донского».

В этой связи очень сильны подозрения, что новое заявление сингапурской Shinil Group является лишь попыткой оттянуть время и не возвращать деньги инвесторам. Они точно также ранее уже «пригласили» в Корею сотрудников крупной китайской компании, которая должна была осуществлять работы по подъему. Однако никто так и не явился. Скорее всего, точно так же обстоит дело с «российскими специалистами, профессорами и экспертами», а также с «консорциумом» в целом.

Напомним, 17 июля южнокорейская компания Shinil Group устроила своего рода сенсацию, продемонстрировав видеозапись обнаруженного российского корабля «Дмитрий Донской». Броненосный крейсер затонул в 1905 году недалеко от корейского острова Уллындо. Судно, как выяснилось, лежит на глубине 434 м в 1,3 км от берега острова. Shinil Group заявила, что на борту судна скорее всего находится 5500 ящиков с золотом и золотыми монетами общим весом около 200 тонн. Сумму «клада» корейцы оценили более чем в 130 млрд долларов. В компании пообещали, что уже до конца этого года поднимут корабль. Однако в России заявили, что крейсер является воинским захоронением, он принадлежит РФ, а потому все работы должны вестись только с разрешения российских официальных представителей. 26 июля Shinil Group провела пресс-конференцию и отказалась от слов по поводу клада, заявив, что не знает, сколько на борту денег.