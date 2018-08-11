Первый блок Ленинградской АЭС-2 выработал 2 млрд киловатт-часов энергии электроэнергии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Первый энергоблок поколения «3+»Ленинградской АЭС-2 (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) выработал первые 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом в субботу журналистам сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения объекта.
"Первый энергоблок атомной станции ЛАЭС-2 выработал 2 млрд киловатт-часов электроэнергии, которая поставлена уже в Ленобласть и другие регионы Российской Федерации", — сказал Дрозденко. По его словам, цифра является уникальной и сравнима с ежегодной выработкой крупной гидроэлектростанции.
При этом он отметил, что энергоблок является самым высокотехнологичным и безопасным в мире. Расчет выработки электроэнергии ведется с 9 марта 2018 года — момента включения блока в сеть.
Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.