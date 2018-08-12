«Строительство всегда играло особую роль в истории Нижегородской области»

Фото www.government-nnov.ru«Строительство всегда играло особую роль в истории Нижегородской области»Уважаемые строители и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительство всегда играло особую роль в истории Нижегородской области. Мы восхищаемся мастерством древних зодчих Нижегородского кремля, размахом главного ярмарочного дома и здания Госбанка, самобытностью купеческих особняков, красотой церквей и монастырей. Сегодня наша задача — сохранить лучшее строительное наследие прошлого и, опираясь на него, создавать новое пространство для комфортной жизни нижегородцев. Это станет возможным только благодаря вашему труду и высокому профессионализму!

Ежегодно в регионе в строй вводятся сотни тысяч квадратных метров жилья. В новых домах обретают семейное счастье тысячи нижегородцев, и их благополучие во многом зависит от того, как построены их квартиры. Строятся и будут строиться социальные объекты — детские сады, школы, больницы, спортивные комплексы. Важен каждый этап строительства — от проработки идеи до сдачи объекта в эксплуатацию, от закладки фундамента и до возведения крыши здания. Вся эта работа требует колоссальной самоотдачи!

По итогам первого полугодия 2018 года строительная отрасль Нижегородской области показывает уверенный рост. Регион остается одним из лидеров в стране по объемам жилищного строительства. Желаю вам не сбавлять темпов и новых интересных проектов! Также в профессиональный праздник хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!