День строителя в России

День строителя — профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается во второе воскресенье августа. В 2018 году этот день приходится на 12 августа.

Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника „Дня строителя“ от 6 сентября 1955 года.

Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года „О праздничных и памятных днях“.

С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.

С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.

Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей — от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

Вклад строительства в суммарную стоимость произведенных товаров и услуг по итогам 2017 года оценивается в 6,9%. В строительной отрасли, согласно официальным данным, занято 6,4 миллиона человек.

Благодаря им возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. В 2017 году было введено в эксплуатацию 1,1 миллиона квартир квартир общей площадью 78,6 миллиона квадратных метров, что составило 97,9% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2016 году было введено 80,2 миллиона квадратных метров жилья, 94,0% к 2015 году).

Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение.

Работники строительного комплекса также традиционно были и остаются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности.

День строителя — праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.

В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.

Помимо этого, традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью — символ „пуда соли“, который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого, молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько „горяча“ будущая его работа. Затем на голову посвящаемого одевается каска, и он произносит клятву.