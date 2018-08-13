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Володин не исключил отмены государственных пенсий в России
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Володин не исключил отмены государственных пенсий в России 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой опубликовало ИА FreeVolgaNews.
Отвечая на вопрос одной из жительниц района о пенсионной реформе, спикер отметил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.
"У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — подчеркнул Володин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил изменение пенсионной системы в стране с горьким лекарством.
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Комментарии1  Ещё 20 источников 
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