Володин не исключил отмены государственных пенсий в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые. Об этом он заявил на встрече с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой опубликовало ИА FreeVolgaNews.

Отвечая на вопрос одной из жительниц района о пенсионной реформе, спикер отметил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.

"У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — подчеркнул Володин.