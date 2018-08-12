Володин пригрозил саратовцам отменой государственных пенсий

В дальнейшем в России вероятно снижение уровня пенсий и даже отмена государственных пенсий как таковых. Такое мнение вчера, 11 августа, высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на встречес жителями Заводского района Саратова.

Одна из пришедших на беседу со спикером ГД женщин подняла вопрос пенсионной реформы, пожаловавшись на низкую пенсию и на то, что в случае принятия спорного закона ни люди её возраста, ни их внуки до пенсии просто не доживут. Её слова зал встретил аплодисментами.

Володин, пошутив о том, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки, заметил, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности. Затем он еще более сгустил краски.

«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета её наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — заявил председатель Госдумы.

Затем он без упоминания конкретных дат сообщил, что раньше в Саратовской области на одного пенсионера приходилось четыре работающих жителя, которые в рамках действующей пенсионной системы и обеспечивали выплаты ушедшему на заслуженный отдых работнику.

«Сейчас у нас соотношение какое, Валерий Васильевич?» — спросил Володин у присутствующего на встрече губернатора Валерия Радаева

«Фактически работающих 0,96 на одного [пенсионера]», — ответил тот.

«Мы в Государственной думе приняли решение — и эта ратификация принятав первом чтении — о том, чтобы пенсия была не менее 40% заработной платы человека, который уходит на пенсию. Это ратификация МОТовской (МОТ — Международная организация труда — прим. ред.) конвенции. Мы ее рассмотреть должны до конца года, — продолжил спикер ГД. — Второе. Конечно, мы хотим изучить этот вопрос, понимая ответственность. Если завтра у нас с вами пенсии не только расти не будут, а будет все меньше и меньше, потому что у нас количество работающих, как мы понимаем, уменьшается, вы вопрос поставите еще жестче. Поэтому, давайте, мы завершим изучение этого вопроса. Все, что вы говорите, я слышу».