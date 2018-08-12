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Развитие всех сфер нашей жизни немыслимо без индустрии строительства — Панов
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Развитие всех сфер нашей жизни немыслимо без индустрии строительства — Панов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В поздравлении говорится:
«Уважаемые друзья!
Поздравляю представителей строительных специальностей, архитекторов, проектировщиков с Днем строителя!
Развитие всех сфер нашей жизни немыслимо без индустрии строительства: экономика нуждается в новых производственных и коммерческих площадях, в развитой транспортной инфраструктуре; людям нужно благоустроенное жилье и социальные объекты. Ваш созидательный труд делает возможным торжество прогресса!
И нижегородцы, и гости нашего города признают, что Нижний Новгород сильно изменился за последние несколько лет. Появился новый мост через Волгу, футбольный стадион, новые станции метро, жилые районы. Эта колоссальная работа была проделана вами — строителями, чей профессионализм, ответственность, преданность своему делу являются залогом реализации множества проектов!
От имени нижегородцев адресую слова благодарности всем сотрудникам предприятий и организаций строительного комплекса, прилагающим сегодня свои силы и таланты для развития нашего города! От всего сердца желаю вам новых успехов — новых объектов, заслуживающих права стать визитной карточкой города!»
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