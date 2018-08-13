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Кабмин РТ закрепил перевод земли под МСЗ в Осинове
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Кабмин РТ закрепил перевод земли под МСЗ в Осинове 

АиФ Казань 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
Участок в 11,3 га в Осиновском сельском поселении официально переведен из земель сельхозназначения в промышленные.
Соответствующее постановление 10 августа подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Управление Росреестра должно внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.
Напомним, депутаты Осиновского сельсовета 23 июля также одобрили перевод земли под строительство МСЗ. Это решение экологические активисты и часть жителей Осинова намерены оспорить в суде.
Тем временем, компания АГК-2, которой принадлежит участок, уже направила проектную документацию по оценке воздействия завода на окружающую среду на экологическую экспертизу.
Протесты населения не смолкают. 7 августа от 1000 до 2000 человек вышли на митинг в Осинове, протестуя против строительства завода.
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