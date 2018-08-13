Кабмин РТ закрепил перевод земли под МСЗ в Осинове

Участок в 11,3 га в Осиновском сельском поселении официально переведен из земель сельхозназначения в промышленные.

Напомним, депутаты Осиновского сельсовета 23 июля также одобрили перевод земли под строительство МСЗ. Это решение экологические активисты и часть жителей Осинова намерены оспорить в суде.

Тем временем, компания АГК-2, которой принадлежит участок, уже направила проектную документацию по оценке воздействия завода на окружающую среду на экологическую экспертизу.

Протесты населения не смолкают. 7 августа от 1000 до 2000 человек вышли на митинг в Осинове, протестуя против строительства завода.