Подписано постановление о переводе земель в Осиново под МСЗ 

Участок, планируемый под подстройку мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане, переведен из земель сельскохозяйственного назначения в категорию территорий промышленного и иного назначения. Соответствующее правительственное постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и доступно на официальном сайте раскрытия правовой информации. Переводом принято предложение Министерства земельных и имущественных отношений РТ и ООО «Альтернативная генерирующая компания-2», отмечено в документе. Площадь участка под застройку составляет 11,3064 гектара. Росреестру РТ поручено внести изменения в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с принятым документом. Напомним, обсуждение проекта МСЗ в Татарстане сопровождается спорами. Среди противников проекта экоактивисты. Они уверены, что МСЗ ухудшит качество жизни людей. В то же время, инвесторы проекта настаивают, выбросы от завода не отразятся на экологии района.