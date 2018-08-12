Владимир Ефимов: если сдерживать Москву в развитии, доходы федерального бюджета начнут пропорционально сокращаться

Часть 1 Часть 2 Сколько заработала Москва на мундиале? Каков экономический эффект широких тротуаров? Кто вносит большую часть в бюджет Москвы после ухода из столицы гигантов индустрии? Может ли город обойтись без налогов федеральных компаний? На эти вопросы ответил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов . С ним беседовал Илья Копелевич.

Чемпионат мира, огромное количество туристов в Москве. Кстати, цифры разнятся. Сколько их было? Миллион иностранных, полтора миллиона. Но, самое главное, каков экономический эффект? Владимир Ефимов: Если говорить про посещение в рамках проведения чемпионата мира, по предварительным данным, город посетили более 4,5 миллиона человек. Из них чисто туристов, которые приехали с ночевкой, чуть более 3 миллионов человек. Остальные приезжали в город, например на матч, и уезжали. Если говорить про экономический эффект, согласно предварительным оценкам, бюджетная система Москвы дополнительно заработала за счет туристического потребления порядка 15 млрд рублей. Во сколько можно оценивать саму выручку, связанную с этим событием? Владимир Ефимов: Выручку мы оцениваем примерно в 110 млрд рублей. Это то, что посетители, туристы оставили, потратили в Москве в рамках проведения чемпионата мира. Для понимания: почему очень большая цифра? Потому что в целом за год туристическое потребление в городе Москве, по нашим оценкам, составляет порядка 700 млрд рублей. Соответственно, мы видим, что рост существенный. То есть это больше чем одна двенадцатая, которую традиционно тратили за аналогичный период туристы в Москве. Безусловно, мы надеемся, что количество туристов в ближайшие годы будет увеличиваться. В первую очередь за счет иностранных туристов, которых в среднем мы насчитываем около 5 миллионов человек в год. 5 миллионов иностранных туристов — это в каком году? Владимир Ефимов: В прошлом, это данные прошлого года.

Цифра большая и незнакомая, непривычная для Москвы. А, скажем, двумя годами раньше сколько было? Или годом.

Владимир Ефимов: Где-то процентов на тридцать меньше. Всего у нас за последние семь лет объем туристов увеличился на 70%. То есть на сегодняшний момент у нас за прошлый год, если брать данные, 21,6 миллиона туристов. Из них около 5 миллионов человек — это иностранцы. При этом важно отметить: туристами считают посетителей, да. Это не только туристы, которые приехали и переночевали. Посетителем считается человек, который приехал, город посетил, например какое-то событийное мероприятие, и уехал. Сами знаете, что такой туризм достаточно распространен в Европе. То есть сходил в театр, на фестиваль. Владимир Ефимов: Да, посетили достопримечательные места и двинулись дальше. У нас, мне кажется, кроме матчей чемпионата мира, таких коротких событий для массового посещения… Владимир Ефимов: У нас достаточно большое количество мероприятий. В первую очередь большое внимание уделяем московским фестивалям. Мы видим, что количество посетителей по загрузке гостиниц у нас из года в год растет. Если, например, раньше в летние месяцы был, можно сказать, почти мертвый сезон для гостиниц и загрузка падала до 50-60%, сейчас она в эти месяцы, именно в периоды проведения фестивалей увеличивается до 75%. Во время чемпионата мира загрузка гостиниц составляла 95%. Самым простым образом люди вот задают вот такой вопрос. Широкие тротуары, плитка — кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то по ней гуляет, кто-то нет. Но можно ли говорить о каком-то экономическом эффекте этих больших красивых тротуаров? Владимир Ефимов: Безусловно. Мы проводили анализ среднего объема потребления товаров, работ, услуг в магазинах, которые расположены на пешеходных улицах, которые прошли реконструкцию. Мы видим, что объем потребления, то есть выручка компаний, растет в среднем на 30%. У кого-то, понятно, больше, у кого-то меньше. Если говорить про ставки арендной платы, мы наблюдаем увеличение спроса. Соответственно, это отражается на ставках арендной платы на 10-15% после завершения реконструкции на соответствующих улицах. Если говорить про поток людей по реконструируемым улицам, то по ряду улиц он вырос кратно, по каким-то в полтора-два раза, но нигде он не остался прежним. Теперь другая тема: политическая, макроэкономическая. На Петербургском форуме первый вице-премьер Антон Силуанов сказал, что неплохо бы перенаправить денежные потоки, которые аккумулируются в Москве. Поскольку Москва штаб-квартира, официальный юридический адрес крупных федеральных компаний, которые работают во многих регионах, а прибыль компаний в целом аккумулируется в Москве, а налог на прибыль, как мы уже говорили, это как раз налог региональный, как-то эту часть распределить пропорционально по России. Естественно, мэр с ним спорил, не всегда с конкретикой, но понятно: если говорить в терминах, НДФЛ перенести к месту проживания невозможно. Все мы это знаем практически, потому что его работодатель выплачивает. А вот налог на прибыль, наверное, потрепать вполне можно. Можно просто заставить компании, чтобы они прибыль фиксировали в своих дочерних компаниях, как угодно. Если вдруг действительно это произойдет, насколько Москва потеряет в бюджете? Владимир Ефимов: Во-первых, если говорить о доходах, которые выплачивают у нас крупные головные компании крупнейших компаний Российской Федерации, в первую очередь нефтегазовых, на сегодняшний момент мы видим, что доля платежей от этих компаний сократилась в бюджете с 16-17% где-то до 4-5%, колеблется в этом диапазоне. С чем это связано? С тем, что было скорректировано федеральное законодательство. В том числе и за счет введения такого понятия, как консолидированная группа налогоплательщиков, к которой действительно отнесли уплату налога по местам, где непосредственно работают данные компании. Сам по себе налог на прибыль выплачивается с учетом стоимости основных производственных средств компании, где [она] непосредственно дислоцируется, и фондов заработной платы, которую получает персонал, работающий в конкретной точке, в соответствующей пропорции распределяется между регионами Российской Федерации. То есть если компания работает в разных регионах, то налог на прибыль выплачивается не в один регион, где головная компания, а распределяется по всем регионам с учетом соответствующих коэффициентов. Поэтому те налоги, которые платят российские компании в Москве, это ровно те налоги, которые зарабатывает персонал, работающий в Москве. Вот это когда мы говорим про налог на прибыль. Вторая, безусловно важная, составляющая — это НДФЛ. Но, понятное дело, что люди, которые работают в Москве, — это люди, которые в первую очередь пользуются инфраструктурой города Москвы: транспортной, общественными пространствами. Поэтому абсолютно справедливо, что налог на доходы физических лиц уплачивается именно там, где человек работает, потому что он проводит здесь большую часть, по сути дела, своей жизни. Ну, скажем так, социальные услуги он, конечно, получает по месту жительства. Но другой вопрос, что перенести уплату НДФЛ на место жительства и технически практически невозможно, поскольку тогда гражданин должен будет сам оплачивать этот самый НДФЛ. Однако это была бы революция для налоговой службы . Владимир Ефимов: Технически, наверное, это можно сделать… Но это очень сложно. Владимир Ефимов: Здесь НДФЛ же не является единственным системообразующим налогом в бюджете любого региона, поэтому, например, те налоги, которые мы получаем в рамках НДФЛ от приезжих граждан, мы расходуем на инфраструктуру — это общественные пространства, которыми эти же граждане в первую очередь и пользуются. Мы их все-таки в Москве не лечим и не учим бесплатно. Это же основное. Владимир Ефимов: Нет, во-первых, лечить — пожалуйста. Но не бесплатно. Владимир Ефимов: В рамках системы ОМС можно получать [помощь] бесплатно. У нас количество иногородних граждан, которые пользуются медицинскими услугами в наших московских больницах, растет из года в год. Второе, если говорить про то, что произойдет: предположим, такое решение будет принято. Безусловно, это отразится на экономике города в целом. Почему? Потому что одна из основных составляющих экономического роста — те инвестиции, которые осуществляет сам город. И у нас в структуре бюджета Москвы инвестиции в основные средства, то есть в мероприятия, в развитие составляют более трети. Мы видим следующую картину: каждый наш рубль взамен нам дает три рубля частных инвестиций. Мы в первую очередь, инвестируя в транспортную инфраструктуру, в общественные пространства, создаем дополнительные места роста экономики, которые потом отражаются и на налоговых поступлениях. Но, что важно отметить, налоги же от тех компаний, которые работают на территории города Москвы, получаем далеко не только мы, но и Федерация. Причем объем этих поступлений сопоставим с тем, что получает и бюджет города. Вы имеете в виду НДС. Владимир Ефимов: И НДС, и часть налога на прибыль. Это те налоги, которые уходят, и часть акцизов например. Это те составляющие, которые уходят непосредственно в доходы федерального бюджета. На сегодняшний момент сумма составляет почти 1,8 трлн рублей. Это цифра, практически равная той сумме, которую на сегодняшний момент Минфин направляет в регионы в качестве средств на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поэтому если мы предполагаем, что сдерживаем Москву в развитии, то, безусловно, и доходы федерального бюджета начнут так же пропорционально сокращаться, потому что есть прямая корреляция относительно того, как растут наши доходы и как растут федеральные доходы. Причем динамика роста федеральных доходов выше, чем динамика роста доходов города Москвы. Вы сказали, что налог на прибыль федеральных компаний если раньше составлял 16-17%… Владимир Ефимов: Это касается нефтегазового сектора. Но это же в основном они, понятно, хотя и крупные банки тоже. 16-17% в общих доходах московского бюджета, а сейчас 4-5%. Значит, в целом эти деньги сократились, вы объяснили почему. Но бюджет при этом московский в целом вырос. Благодаря чему он растет? Производство материальное в Москве сокращалось и сокращается. На месте ЗИЛа будет город-сад, даже с заводом имени Хруничева стоял вопрос, не вывезти ли его в Омск. А где, собственно, та экономика, которая генерирует больше налогов? Неужели это все общепит, вузы и интернет-компании? Владимир Ефимов: Во-первых, несправедливо утверждение о том, что у нас не растет промышленность. У нас рост промышленных предприятий наблюдается из года в год, потому что объем производства, к счастью, измеряется у нас не штуками, а в денежном эквиваленте. В Москве растет доля высокотехнологичного и наукоемкого производства, которое обладает высокой добавленной стоимостью. Поэтому, если говорить про объемы промышленного производства, ну и, собственно говоря, финансовые показатели данной сферы, мы имеем положительную динамику.

Это по сравнению с какими-то там годами, от 2014-го к 2017-му. Но, если вспомнить, даже мы, москвичи, географию московскую помним, промышленных площадок не осталось вовсе, промзон больше нет — практически их очень мало.

Владимир Ефимов: Составляет большую долю все-таки территория города, просто само по себе производство ушло. Вот тяжелое машиностроение — действительно в Москве экономически нецелесообразно размещать огромные производственные площадки, поскольку и дорогая земля, и дорогая рабочая сила. Что касается непосредственно высокотехнологичного производства, оно не требует таких объемов и масштабов. Условно говоря, на территории ЗИЛа можно разместить уже не один завод, а десять. Добавленная стоимость, повторюсь, существенно выше. Что лежит в основе московской экономики? Когда-то Москва была крупнейшим именно промышленным центром. Здесь делали автомобили, ракеты, авиадвигатели, станки, тяжелое промышленное оборудование — в общем, это был индустриальный центр. Сейчас он постиндустриальный. Это красивое слово, но все-таки какие отрасли генерируют эти налоги? Владимир Ефимов: Ключевые, основные налогоплательщики — финансовый сектор и сфера услуг. На втором месте научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Третья — промышленность. Это те основы нашей экономики, с которых мы получаем наибольшие налоговые поступления. При этом, если говорить про экономику в целом, экономике Москвы свойственна, как экономике любого мегаполиса, достаточно сильная диверсификация, что делает ее устойчивой в зависимости от колебаний на тех или иных рынках. Это наш большой плюс: если в одной из отраслей что-то пошло не так, в целом картинка не сильно меняется. От этих же отраслей у нас поступает наибольшее количество налогов на доходы физических лиц, то есть это характеризует экономику в Москве со всех сторон. Если вернуться к налоговой политике, мы стараемся проводить политику выравнивания условий ведения бизнеса, это касается перехода в налогообложение имущества от кадастровой стоимости. Почему это было сделано? Наш посыл — создать равные условия для ведения бизнеса для всех предпринимателей. Когда у нас была плата налога на имущество от балансовой стоимости, все любыми правдами и неправдами пытались эту балансовую стоимость занизить. Возникали ситуации, когда за сопоставимые объекты недвижимости размер налога в расчете на квадратный метр мог отличаться в сто раз, что, безусловно, создает неравные условия ведения бизнеса для предпринимателей и сдерживает развитие конкуренции. Аналогичные правила мы ввели и в расчетах за земельные участки, соответственно налоги на землю и арендная плата. Второе — то, что касается введения торгового сбора. Достаточно спорная мера, которая вызвала большую дискуссию в свое время. Ее основная цель — все-таки выравнивание условий ведения бизнеса для предпринимателей. Мы увидели следующую картину: более 30 тысяч предпринимателей у нас, по сути, находились в тени и не платили вообще ничего, либо не показывая свою выручку, либо наращивая затраты. Торговый сбор позволил выравнять хотя бы на минимальном уровне условия деятельности для малых предпринимателей, которые, условно говоря, являются двигателями любой экономики. И, третье, упрощенная система налогообложения для малого бизнеса и патентная система налогообложения, крайне выгодная для малого бизнеса. Это подтверждается ростом количества предпринимателей. Всего у нас за последние семь лет количество индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 70%. Если говорить в целом — индивидуальные предприниматели плюс малый и средний бизнес — у нас их около 800 тысяч человек. Индивидуальных предпринимателей около 300 тысяч. Мы знаем, ИП — это даже модно теперь в продвинутой Москве, предприятия нанимают человека не как наемного работника по договору, а как отдельного индивидуального предпринимателя, это в массе происходит. Но еще, кстати, форма ИП стала популярной среди тех, кто хочет, соблюдая налоговое законодательство, сдавать квартиры, поскольку это тоже дает льготы. Совсем коротко: налог от сдачи квартир — ведь это НДФЛ, это, в общем-то, налог местный, локальный. Большинство все-таки до сих пор, естественно, хотя и подписывают договоры, никуда их не несут — подписывают их на 11 месяцев, и вопрос решается. Тем не менее тема для всех абсолютно важная. Что будет с этой группой? Владимир Ефимов: Если говорить про аренду жилья в Москве, к сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что количество уплачивающих налог составляет около 15% от общего количества сдаваемых квартир. Эта цифра существенно выросла (в несколько раз) за последние годы. Есть большая часть тех, кто выбирает действительно патентную систему налогообложения, кто-то предпочитает сдавать декларацию по итогам года. По доходам цифра приближается к 1,5 млрд рублей в ежегодном выражении. Мы на сегодняшний момент тестируем систему с департаментом информационных технологий, которая позволяет выявлять в автоматизированном режиме тех, кто сдает свои квартиры через агрегаторы… Через открытые источники. Кстати, Airbnb фиксирует или нет? Владимир Ефимов: В том числе мы ведем переговоры и с агрегаторами, которые работают на этом рынке. Я думаю, что в ближайшее время мы с налоговой службой отработаем механизмы более эффективного администрирования данных налогов. При этом мы ставим целью не только увеличение доходов, что тоже немаловажно, но, когда мы выводим арендодателя в легальное русло, мы защищаем в первую очередь интересы арендатора. Это, с одной стороны, приведет к легализации всего этого рынка, с другой стороны, к развитию этого рынка и мобильности населения, что немаловажно.