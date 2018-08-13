В будущем году МРОТ немного вырастет

Минтруд опубликовал текст федерального закона, установившего МРОТ на следующий год. В 2019 г. «минималка» будет равна 11280 руб., что на 117 руб. превышает нынешний уровень.

Напомним, что сейчас МРОТ рассчитывается, исходя из суммы, эквивалентной общероссийской прожиточной «минималке» трудящегося гражданина за II квартал предыдущего года. Размер минимальной зарплаты обновляется каждый год, начиная с 1 января.

Ранее Минтруд выпустил письмо с разъяснениями, касающимися самых популярных вопросов о МРОТ. Ознакомиться с ними можно в нашем обзоре.