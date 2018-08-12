Володин пообещал изучить сомнительные сделки по продаже недвижимости в Вольске

В ходе сегодняшней поездки в Вольскпредседатель Госдумы Вячеслав Володин поприсутствовал на общественных обсуждениях плана реконструкции городской набережной. Спикер ГД пообещал, что найдёт необходимые для реконструкции пешеходной зоны к набережной 50 миллионов. Однако, оговорился он, нужно встретиться с владельцами зданий, расположенных вдоль преображаемой части города, и убедить их провести ремонт фасадов собственных зданий за свой счет.

«В течение ближайших месяцев я разыскиваю 50 миллионов, и мы начинаем [строительство] в этом году. Условием остаётся, что мы не реставрируем здания бизнеса. Те частные здания, где живут люди, мы отремонтируем. (…) В рамках общей концепции нужно встречаться и обсуждать. Должна быть вовлечённость. (…) До 24 [августа] доделывайте проект, встретьтесь с бизнесом, скажите, что мы от них хотим. Реализация трети проекта в этом году позволит войти в федеральную программу», — заявил Володин местным чиновникам.

Представительница бизнеса отметила, что она не против сделать что-то на благо города. Со своей стороны председатель Госдумы пообещал, что рядом с её магазином будет освещение, асфальтированная дорожка и прочие предметы благоустройства.

В тоже время разрабатывающий фильм-проект пешеходной зоны Владислав Степанов заметил, что Общественная палата не выделила на его производство ни рубля и фильм полностью создаётся за счёт горожан.

«У нас все получится. Улица Саши Евсеева вокруг площади изменилась? Изменилась. У нас не получается только регулировать ответственность лиц, которые распродают участки. Кто ожидал, что продадут старый роддом? Здесь все, что не сделаешь, не построишь новое, моментально уходит с молотка. Все уходит буквально за копейки и город ничего не получает», — заметил Володин.

Горожане отметили, что повлиять на некоторые решения о продаже не может даже администрация.

Володин пообещал изучить «серые» схемы сомнительных сделок с собственностью.