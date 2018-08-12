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Испанцы открыли охоту на«черных» арендодателей с помощью мокрых полотенец
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Испанцы открыли охоту на«черных» арендодателей с помощью мокрых полотенец 

360tv.ru 57 минут назад
Испанцы придумали необычный способ борьбы с домовладельцами, незаконно сдающими свою жилплощадь. Увидев на балконе непомерно большое количество мокрых полотенец, местные власти находят нарушителей и штрафуют. Об этом сообщило The Daily Mail.
В соответствии с новым законом владельцы квартир и вилл, которые хотят сдавать свои дома, должны получить лицензию от местного совета. Они должны предоставлять информацию о своих съемщиках и о сумме оплаты. В противном случае, им грозит штраф в размере до 40 тысяч евро.
Владельцы жилья не стремятся соблюдать закон и платить налоги, составляя недобросовестную конкуренцию гостиницам. Местные инспекторы пытаются бороться с недобросовестными арендодателями, но их сил не хватает для проверки всех районов.
Помочь властям в борьбе с «черными» арендодателями решили местные жители. Заметив за своими соседями постояльцев, они вешают непомерно большое количество мокрых полотенец на балкон.
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