Испанцы открыли охоту на«черных» арендодателей с помощью мокрых полотенец

Испанцы придумали необычный способ борьбы с домовладельцами, незаконно сдающими свою жилплощадь. Увидев на балконе непомерно большое количество мокрых полотенец, местные власти находят нарушителей и штрафуют. Об этом сообщило The Daily Mail.

В соответствии с новым законом владельцы квартир и вилл, которые хотят сдавать свои дома, должны получить лицензию от местного совета. Они должны предоставлять информацию о своих съемщиках и о сумме оплаты. В противном случае, им грозит штраф в размере до 40 тысяч евро.

Владельцы жилья не стремятся соблюдать закон и платить налоги, составляя недобросовестную конкуренцию гостиницам. Местные инспекторы пытаются бороться с недобросовестными арендодателями, но их сил не хватает для проверки всех районов.

Помочь властям в борьбе с «черными» арендодателями решили местные жители. Заметив за своими соседями постояльцев, они вешают непомерно большое количество мокрых полотенец на балкон.