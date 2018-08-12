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ФАДН ожидает роста числа зарубежных участников этнографического диктанта в 2018 году
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ФАДН ожидает роста числа зарубежных участников этнографического диктанта в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в 2018 году ожидает увеличения числа стран, присоединившихся к написанию Большого этнографического диктанта. Об этом ТАСС сообщил руководитель ФАДН Игорь Баринов.
"В прошлом году акция была масштабной: диктант писали 360 тыс. человек только в нашей стране во всех без исключения регионах и еще в 14 зарубежных странах. В этом году, благодаря партнерству с Россотрудничеством, надеюсь, еще больше зарубежных стран присоединятся", — сказал он в кулуарах молодежного форума «Машук» в Пятигорске.
В 2017 году диктант состоял из 30 тестовых вопросов: 20 вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 были составлены с учетом региональной специфики. «В прошлом году очень много положительных откликов получили вопросы, на которые отвечали участники акции. В этом году сделаем и их еще познавательнее. Уверен, что будем удивлять», — пояснил Баринов.
По словам главы ФАДН, подготовка к проведению диктанта идет в течение всего года. «Это одно из самых масштабных мероприятий сферы реализации государственной национальной политики. В прошлом году в некоторых регионах акция в буквальном смысле пришла в каждое поселение, вплоть до деревень. Это значит, что людям действительно интересны история, культура, традиции народов, которые живут рядом, интересно то, что мы делаем», — отметил Баринов.
Планируется, что в 2018 году Большой этнографический диктант все желающие напишут в канун Дня народного единства.
Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018» проходит в Пятигорске с 10 по 24 августа. Участниками форума в течение двух смен станут две тысячи молодых людей из 31 российского региона и стран зарубежья.
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