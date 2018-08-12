В первой половине 2018 года китайская машиностроительная промышленность сохранила стабильный рост

Пекин, 12 августа / Синьхуа / — Китайский сектор машиностроения сохранил стабильный рост в первой половине текущего года, при этом был достигнут прочный прогресс в модернизации отрасли.

Первый заместитель председателя Всекитайской федерации машиностроительной промышленности /ВФМП/ Чэнь Бинь отметил, что машиностроительная промышленность набирала энергичные обороты в указанный период времени.

В частности, значительно возросло производство пассажирских транспортных средств и других потребительских товаров, оборудования для контроля загрязнения воды и охраны окружающей среды, а также интеллектуального производственного оборудования.

"Была углублена промышленная трансформация", — сказал Чэнь Бинь, указав на быстрый рост инвестиций в основные фонды и заметный сдвиг в процессе импортозамещения ключевых компонентов важного технологического оборудования.

Согласно данным ВФМП, в этом году в машиностроительной промышленности была отмечена тенденция к сокращению объема заказов в противоположность имевшему место росту в 2017 году.

В первой половине текущего года совокупная прибыль китайских машиностроительных предприятий увеличилась на 6,73 процента в годовом исчислении, что оказалось ниже средних темпов роста общенационального промышленного производства.

Чэнь Бинь отметил, что в первом полугодии машиностроительная промышленность столкнулась с такими проблемами, как рост цен на сырьевые материалы и увеличение издержек, поэтому во втором полугодии потребуется направить усилия на форсирование реструктуризации.

"Машиностроительный сектор в этом году сохранит стабильность", — сказал он. -0-