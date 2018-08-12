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Рустэм Хамитов поддержал программу строительства велодорожек
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Рустэм Хамитов поддержал программу строительства велодорожек 

ГОРОБЗОР.РУ 19 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии, выступая на форуме, посвящённом инициативам по развитию столицы республики, поддержал идею строительства велодорожек.
По словам Рустэма Хамитова, велоструктура требует развития, Уфу необходимо облагораживаться и улучшать.
— Велосипедные дорожки. Мы прикинули: всё-таки программа тоже требует ресурсов. Есть письмо мэра города в мой адрес с просьбой выделить несколько сот миллионов рублей на строительство велодорожек. Давайте строить. Нет возражений. Только проекты готовить разумные, подкрепленные расчетами, аналитикой с тем, чтобы потом это не простаивало, — сказал руководитель региона.
Напомним, в Башкирии велоспорт является популярным увличением горожан. Так, с 2011 года в Уфе проходит фестиваль «День 1 000 велосипедистов». За семь лет в фестивале приняли участие более 50 тысяч жителей республики.
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