Рустэм Хамитов поддержал программу строительства велодорожек

Глава Башкирии, выступая на форуме, посвящённом инициативам по развитию столицы республики, поддержал идею строительства велодорожек.

По словам Рустэма Хамитова, велоструктура требует развития, Уфу необходимо облагораживаться и улучшать.

— Велосипедные дорожки. Мы прикинули: всё-таки программа тоже требует ресурсов. Есть письмо мэра города в мой адрес с просьбой выделить несколько сот миллионов рублей на строительство велодорожек. Давайте строить. Нет возражений. Только проекты готовить разумные, подкрепленные расчетами, аналитикой с тем, чтобы потом это не простаивало, — сказал руководитель региона.

Напомним, в Башкирии велоспорт является популярным увличением горожан. Так, с 2011 года в Уфе проходит фестиваль «День 1 000 велосипедистов». За семь лет в фестивале приняли участие более 50 тысяч жителей республики.

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