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Говоривший саратовцам об отсутствии денег на пенсии Володин находит миллионы на свои проекты
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Говоривший саратовцам об отсутствии денег на пенсии Володин находит миллионы на свои проекты 

Свободные новости 57 минут назад
Фото: Свободные новости
В ходе сегодняшнего визита в Вольск председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещаллично найти 50 миллионов рублей на создание в городе пешеходной зоны. Лишь за день до этого спикер ГД пытался убедитьжителей Саратова в том, что у государства нет денег на их пенсии, и повышение пенсионного возраста необходимо.
ИА «Свободные новости» заметило, что влиятельный уроженец Саратовской области всегда находит способ привлечь средства на свои проекты, не считаясь с суммами, зачастую неизвестными и получаемыми от неназванных спонсоров.
Расцвет многомиллионных спонсорских проектов в Саратове можно связать с именем Вячеслава Володина и периодомперед выборами в Госдумув 2016 году. На деньги спонсоров в регионе провели фестиваль выпускников«Роза ветров», открыли плоскостной фонтан «Театральный»у здания ТЮЗа и начали реконструкцию улицы Волжской, после которой она превратилась в пешеходную.
Пешеходная Волжская здесь стоит отдельной статьей, так как её появление связано с внезапно появившимсяпри помощи Володина у мэрии Москвы выделить Саратовской области сотни миллионов рублей перед выборами в ГД. В Саратов из бюджета Москвы поступили 300 миллионов рублей, на которые решено отремонтировать сто дворов, а также благоустроить скверы и установить детские площадки. Еще 100 миллионов выделили на реконструкцию Волжской и Октябрьской. Кроме того, Москва передала региону подержанные кареты скорой помощи, тракторы и ржавыетрамваи с троллейбусами. В этом году Саратовская область рассчитываетполучить из бюджета столицы 300 миллионов на завершение строительства эллингов для лодочников.
С мэрией Москвы Вячеслава Володина связывает и скандальная программа реновации жилья в столице, что, по мнению экспертов, не сыграло ему на руку в борьбе за власть.
«Увлечение» председателем Госдумы урбанистикой вылилосьи в сомнительные проекты КБ «Стрелка» в Саратове.
Некоторые проекты председатель Госдумы поддерживает, но о финансовых вливаниях в них чиновники не говорят. Крупнейшим из них является строительство аэропорта «Гагарин», взлетно-посадочную полосу которого придется переделывать еще до начала эксплуатации. Кроме того, именно Володининициировалсозданиене поддержанногожителями проекта новой саратовской набережной с пляжем, цена строительства которой в 1,1 миллиарда рублей, оказалась в десять раз выше планировавшейся им. В этом году спикер Госдумы также помогв проведении в Балашове театрального фестиваля. До этого он курировалпроведение в Вольске фестиваля театров малых городов, реконструкции театрального института и Вольского драматического театра. Активную поддержку оказывалВячеслав Володин ремонту здания духовной семинарии в Саратове.
Сам Вячеслав Володин при этом является щедрым жертвователем благотворительных средств. Только на поездку саратовского детского театра-студии «Театралика»в Италию он отдал в этом годуполмиллиона рублей. По итогам 2017 года Вячеслав Володин перечислил на благотворительность половину своих доходов. Общий размер суммы составил 25,5 миллиона рублей. В 2016 году оннаправилна благотворительность 40 миллионов рублей личных средств. В 2015 году Володинперечислилоколо 400 тысяч рублей на возведение памятника жертвам политических репрессий.
Быть спонсором Вячеславу Володину позволяют его большие доходы. Так, в 2015 году влиятельный саратовец задекларировалболее 87 миллионов рублей, не считая большого количества скандально известных объектов недвижимости. Он указал, что на него оформлены три банковских счета. На счете в Сбербанке лежит 535,3 миллиона рублей, на счете вАКБ «Россия»«друга Путина»Юрия Ковальчука — почти четыре миллиона, и на другом счете в этом же банке — ноль рублей. В 2017 году Володин заработал51,3 миллиона рублей, что на 10,8 миллиона рублей меньше, чем его доход в 2016 году.
Стоит отметить, что для ряда представителей власти организация «социальной ответственности» предпринимателей в виде спонсорства заканчивается плачевно. В качестве примера можно привести дело бывшего и.о. главы администрации Саратовского района Василия Синичкина, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и сборе «дани» с бизнесменов для помощи подшефному кораблю Черноморского флота «Саратов». В этом году очередной скандал вокруг «спонсорства» саратовских социальных проектов разгорелся после заявленийарестованных застройщиков Галины Черновой и Алексея Абасова о сделанных ими миллионном взносе для «Единой России» и перечислении 600 тысяч на систему уличного освещения Саратова по просьбе чиновника мэрии.
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