Комарова рассказала о сокращении доли ненормативных дорог в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 авг — РИА Новости . Доля не соответствующих стандартам региональных дорог в Ханты-Мансийском автономном округе сократится до 10% к 2021 году, сейчас этот показатель составляет 16%, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова

Глава региона отметила, что в настоящее время на территории автономного округа 20% дорог федерального значения и 16% трасс регионального уровня не соответствуют нормативам. По словам Комаровой, поручение президента России, согласно которому к 2023 году число ненормативных дорог должно сократиться до 10%, «будет выполнено в срок».

"Планы, которые мы сверстали и зафиксировали в государственной программе развития транспортной системы… дают основания прогнозировать, что к 1 января 2021 года, если говорить о региональных дорогах, мы войдем в стандарт, в том числе и по муниципальным дорогам", — заявила губернатор Югры журналистам по итогам рабочей поездки в Нижневартовск.

Она также отметила, что региональные власти намерены продолжить строительство новых магистралей и проводить капитальный ремонт действующей дорожной сети. «Только за эти годы мы отремонтируем больше 330 километров и построим больше 100 километров новых дорог», — подчеркнула глава автономного округа.

В конце 2017 года бывший руководитель профильного регионального департамента Валерий Фомагин сообщал, что в течение года в Югре было отремонтировано 150 километров автодорог на сумму около 2,6 миллиарда рублей.

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