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В Германии заморозили 655 тысяч строек из-за нехватки кадров
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В Германии заморозили 655 тысяч строек из-за нехватки кадров 

Российская Газета 1 час назад
В Германии заморожены свыше 655 тысяч строительных проектов из-за отсутствия квалифицированного персонала. Прежде всего не хватает водопроводчиков, сантехников, специалистов по отоплению и кондиционированию, сообщает журнал Spiegel.
Государственный банк «Кредит для возрождения» (KfW) бьет тревогу. Хотя коммуны на местах заинтересованы в новостройках, да и желающих строить предостаточно. «За последние десять лет разница между количеством разрешений на возведение новых зданий и готовыми объектами все время увеличивалась. На реализации находятся 653 тысячи новых квартир», — уточнил экономист банка Йорг Цойнер.
По его словам, со временем нехватка нужных кадров станет серьезнейшей проблемой для строительной отрасли Германии.
По данным Кельнского института немецкой экономики, в стране не хватает порядка 440 тысяч специалистов. Решение этого вопроса позволило бы увеличить экономические показатели на 30 миллиардов евро.
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