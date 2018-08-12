В Германии заморозили 655 тысяч строек из-за нехватки кадров

В Германии заморожены свыше 655 тысяч строительных проектов из-за отсутствия квалифицированного персонала. Прежде всего не хватает водопроводчиков, сантехников, специалистов по отоплению и кондиционированию, сообщает журнал Spiegel

Государственный банк «Кредит для возрождения» (KfW) бьет тревогу. Хотя коммуны на местах заинтересованы в новостройках, да и желающих строить предостаточно. «За последние десять лет разница между количеством разрешений на возведение новых зданий и готовыми объектами все время увеличивалась. На реализации находятся 653 тысячи новых квартир», — уточнил экономист банка Йорг Цойнер.

По его словам, со временем нехватка нужных кадров станет серьезнейшей проблемой для строительной отрасли Германии.

По данным Кельнского института немецкой экономики, в стране не хватает порядка 440 тысяч специалистов. Решение этого вопроса позволило бы увеличить экономические показатели на 30 миллиардов евро.