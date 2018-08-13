Я — робот: антиутопия Банки.ру

Герман Греф любит говорить, что в банках людей скоро полностью заменят роботы. Банки.ру представил, что его мечта сбылась. Но что, если компьютерный мир обернется против тебя?

Антон становится роботом

…Утро началось скверно. Антон опоздал на работу минут на десять, не больше. Настроение портило то, что он не успел выспаться после вчерашнего аврала на работе. Но неприятнее всего было видеть перед собой довольную рожу начальника, не предвещавшую ничего хорошего. Предчувствие его не обмануло. Через двадцать минут, выйдя из отдела HR с объемной папкой и ошалевшим лицом, Антон набирал номер жены.

— Да всё, всё. Вместо меня теперь будет новая модель. Без меня решили. Не знаю, что… Да помню я про кредит…

У Антона была ипотека на 25 лет. До недавнего времени удавалось платить в срок и периодически выбираться отдыхать на море. Но сейчас его специальность повсеместно заменяли андроидами. Как быть дальше, он не представлял.

В трубке пискнуло: «Вас приветствует робот-консультант. Вы потеряли работу, не отчаивайтесь. Наша финансовая компания SkyNetAdvisers подскажет лучшее решение, мы поможем составить грамотный план семейного бюджета, подыщем различные варианты реструктуризации…»

Продуктовый виджет

Деньги кончились быстро. Через два месяца по совету консультанта Антон обратился в небольшую микрофинансовую организацию — Global Home Money. Там могли выдать заем даже в москоинах. Правда, сейчас это была не очень популярная валюта, так как, помимо традиционных рускоинов, финансовые учреждения предпочитали иметь дело с еврокоинами.

«Устаревшая модель, кажется, их делали в 2121 году», — машинально отметил для себя Антон, усаживаясь напротив менеджера. Робот с минуту молчал, сканируя клиента и проверяя в базах его кредитную историю. Потом человеческим голосом сообщил, что может предложить заем на три месяца под 28% годовых. При наличии поручителя — под 25%.

Антон уныло поблагодарил робота и приложил палец к металлической выемке в столе. Бесшумная игла скользнула и ужалила, забрав образец ДНК. Банки и другие организации давно использовали этот способ идентификации. Наряду со сканированием лица этот способ давал почти стопроцентную защиту от мошенников.

…Через год на электронном чипе на запястье Антона периодически светился тревожный красный огонек. Для всех окружающих это было знаком: у Антона серьезные проблемы с деньгами.

После того как в четвертой по счету финансовой организации ему отказали в выдаче кредита, стало ясно, что расплатиться за жилье уже не получится. Антон упорно писал письма в Федеральное ипотечное агентство, Службу по финансовому рынку, Ассоциацию техподдержки заемщиков. Написал даже самому Центральному мегарегулятору. Отовсюду приходили стандартные ответы (их, разумеется, писали специально запрограммированные роботы). В ответах говорилось, что никаких нарушений со стороны банка не обнаружено. В лучшем случае Антону предлагали робота-посредника для содействия в переговорах с роботом-кредитором.

Однажды утром Антон проснулся от звонка. Деловитый человеческий голос робота сообщил, что его долг передан в Банк проблемных долгов и теперь взысканием долга займутся коллекторы. Также его предупредили, что каждый час ему будет звонить робот-коллектор с напоминанием о сумме долга. Это было нужно для оказания психологического воздействия и напоминания о набежавших процентах. Кроме того, банк пообещал ограничить траты должника. С утра Антону пришлось отказаться от кофе, а сумма на обед была урезана в два раза в соответствии с регламентом минимальных физиологических норм для специалистов категории «С», утвержденным Министерством охраны здоровья. Электронный чип на запястье просто блокировал трансакции.

Оставался единственный вариант. В Сети можно было найти сайты, обещавшие помощь тем, кто залез в долги. За небольшую плату специалисты могли установить программу, позволяющую игнорировать сигналы чипа и обходить запрет на траты. За более солидную сумму «хакеры» предлагали провести коррекцию кредитной истории. Но за это грозило суровое наказание — вплоть до расчеловечивания.

Впрочем, Антону было уже все равно. После того как манипуляторы вывезли из дома все имущество, а его переселили в капсульный отель на одной из станций метро (жена уехала к родителям в Тверь), он отыскал одного из таких «волшебников». В обмен пошли все модификации, которые Антон устанавливал себе на протяжении нескольких лет. Особенно жалко было последний имплант — он позволял записывать собственные воспоминания и потом пересматривать их.

Через пару дней за Антоном пришли. Вердикт электронного судьи был краток: несанкционированная попытка проникновения в биг-дата Бюро кредитных историй, попытка взлома данных Банка проблемных долгов, несоблюдение требований коллекторов, а в довесок — незаконная торговля имплантами. Приговор был однозначен: Антон должен был отработать свой долг в течение 80 лет в виде модели СК-85уе2156. По иронии судьбы, такая же модель заменила его на работе и ввергла в долговую пропасть. Когда выяснилось, что отрабатывать долг придется в его прежней конторе, Антон не очень-то и удивился.

Через пару месяцев он близко сошелся с СГ-34об2153. Тот попал в аварию и угробил взятый в кредит авиамобиль. Отрабатывать долг ему предстояло еще лет пятнадцать. К несчастью своего собрата он отнесся философски. Как-то вечером, закончив очередной отчет, новый друг выдал следующую сентенцию: виртуальная жизнь не так уж и плоха. Пусть нет никаких гражданских прав, нельзя владеть имуществом и вообще все существование сводится к работе и техобслуживанию, но есть и плюсы. Например, не платишь налоги и коммуналку, ни за что не отвечаешь. И вообще, если не спишут в утиль, живи хоть вечно — ни тебе болезней, ни житейских тревог.

— Я вообще замечаю, что все больше таких, как мы, не торопятся обратно в люди. Специально затягивают отработку долга. Ты же понимаешь, что роботов и так в десять раз больше, чем людей. Так что поживем — увидим, к чему это приведет.

На этих словах СГ-34об2153 запустил новый отчет. А бывший Антон, теперь СК-85уе2156, задумался. А действительно, к чему?

Будущее ближе, чем вы думаете

В июле 2018 года один из крупнейших банков Швеции Nordea Bank AB сократил 6 тыс. рабочих мест и заменил их роботами. Представитель банка заявил, что только таким образом можно сохранить конкурентоспособность в будущем, в то время как автоматизация и роботы заменяют людей во всех сферах — от управления активами до ответа на звонки розничных клиентов. Это не шутка и не утопия. Это будущее, которое уже наступило.

Российские банки также активно двигаются в сторону диджитал-трансформации, неотъемлемой частью которой является роботизация и искусственный интеллект. Так, еще в январе 2017 года тогдашний заместитель председателя правления Сбербанка Вадим Кулик заявил о намерении уволить 3 тыс. юристов кредитной организации и заменить их роботами. Правда, вскоре увольняться из банка пришлось ему самому. Тем не менее роботы-юристы работают в Сбербанке с 2016 года, занимаясь составлением исковых заявлений по физическим лицам.

Многие из нас уже сталкивались с безликими операторами банковских кол-центров. Пока это лишь примитивные программы со стандартными ответами. Настоящее живое общение в клиентской поддержке роботам освоить гораздо сложнее, чем людям. Но частичное или полное сокращение операторов кол-центров — слишком большой соблазн для банка, так как штат таких работников огромен. Поэтому сейчас идут активные работы в области искусственного интеллекта. Это один из немногих секторов российской экономики, который бурно растет. Растет он и в мире. По данным компании Tractica, сегмент решений в области искусственного интеллекта в мире вырастет до 59,75 млрд долларов к 2025 году.

«Дочка» Сбербанка «АктивБК» разработала систему на базе искусственного интеллекта, которая ведет с должником культурный диалог, подбирая ответы на основе сказанного на другом конце провода. Это помогает устранить человеческий фактор и избежать штрафов за нарушение закона.

На днях группа ВТБ также объявила о намерении внедрить робота-коллектора для общения с должниками.

Новость

Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников пояснил, что робот хорош отсутствием эмоциональных потрясений. К тому же затраты на его содержание гораздо меньше, чем на содержание белкового персонала. «Он (робот. — Прим. Банки.ру) позволяет себя неограниченно масштабировать в отличие от персонала, который нужно набирать, обучать и платить ему заработную плату. Эта технология долго тренировалась в распознавании свободной речи. Она, конечно, заточена на диалог с запросом на получение обещания платежа и будет работать на ранних просрочках с первого по тридцатый день просрочки», — отметил представитель банка.

Также банки оптимизируют свои внутренние операции. Например, в некоторых банках робот взял на себя функцию HR. Он отбирает кандидатов по формальному признаку, обзванивает их и проводит первичное собеседование. К счастью или несчастью, финальное решение о приеме на работу пока остается за человеком.

Брокеры и инвестиционные компании сейчас активно внедряют роботов-советников, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев . Они помогают собрать портфель, ребалансировать его, могут посоветовать купить акции, соответствующие определенному уровню риска.