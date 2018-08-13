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США хотят ударить Россию по самому больному месту
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США хотят ударить Россию по самому больному месту 

Ридус 47 минут назад
Фото: Ридус
Новые санкции против России, в числе прочего, затронут «продвинутые» технологии в сфере нефти и газа, от импорта которых зависит данный сектор, заявили в Госдепартаменте США. По мнению некоторых экспертов, ограничения на поставки оборудования из-за рубежа действительно очень негативно влияют на ситуацию в отрасли. Но есть и те, кто воспринимает ситуацию более спокойно.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко полагает, что из-за санкций под угрозой окажутся проекты как по переработке, так и по добыче. В частности, это может помешать российским компаниям продолжать модернизацию НПЗ и развивать нефте— и газохимию.
По словам аналитика, в этих областях зависимость от западных технологий довольно высока, а полностью заменить их на китайские и российские аналоги невозможно. Также он видит угрозу для новых проектов в сфере СПГ. Западное оборудование используется там, где добывать углеводороды труднее всего, напоминает эксперт.
Ранее специалисты ВШЭ заявили, что технологическая база нефтяной отрасли уже полностью остановилась в развитии: доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011 году до 0% — в 2016 году.
Директор энергетического центра при Московской школе управления «Сколково» Татьяна Митрова считает, что главной проблемой станет невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях. Она прогнозирует, что к 2025 году Россия может потерять 5% от добычи нефти, а к 2030-му — около 10%. В денежном выражении при текущих нефтяных котировках это 28,5 млрд долларов экспортной выручки ежегодно, пишет Finanz.ru.
Если санкции коснутся запрета всего перечня западных технологий и услуг, необходимых России, то проблемы могут возникнуть и у отечественных разработчиков, полагает руководитель направления «Газ и Арктика» центра энергетики Сколково Роман Самсонов: под удар ограничительных мер могут попасть держатели патентов, которые не смогут делиться интеллектуальной собственностью с РФ.
Спокойствие, только спокойствие
Не все эксперты смотрят на ситуацию так трагически. Риски влияния санкций на развитие нефтяной отрасли достаточно высоки, и недооценивать их — значит занимать «позицию страуса», но и в прострацию впадать не стоит, призывает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
«Сокращение инвестиций в отрасль, снижение уровня технологической оснащенности, возможное снижение добычи и потеря части рынка — с этим, по всей видимости, столкнуться придется. Но за долгие годы сверхблагополучия, российские нефтегазовые компании накопили достаточную подушку безопасности и сейчас как раз то время, когда она может пригодиться», — сказал он «Ридусу».
По мнению эксперта, с учетом того, что российских олигархов в последнее время не жалуют на Западе, им придется «поужаться» и более активно развивать внутренние технологии добычи и переработки.
Развитие событий будет происходить точно не по тому сценарию, который представляют себе в Вашингтоне, уверен аналитик. Он прогнозирует, что сначала будет этап спада, потом стабилизации, а потом начнется восстановление.
Егоров предлагает смотреть на ситуацию шире, не просто как на локальные отраслевые проблемы. Будет более активно развиваться сотрудничество России с Китаем и другими странами, «неугодными» США по тем или иным причинам. В итоге ускорится формирование многополярного мира со снижением роли долларовой финансовой системы.
«Американцы сами подталкивают другие крупные мировые державы к большей самостоятельности, потому что, как показали действия последнего времени, неугодными могут оказаться не только недавние враги, но и теперешние друзья», — отмечает эксперт. Научиться жить своим умом
Руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, в свою очередь, признает, что Госдеп отчасти прав — как минимум в том, что российские компании нефтегазового сектора являются потребителями новейших технологий, и часть этих технологий и высокотехнологичного оборудования они получают из-за рубежа. И некоторые трудности или хотя бы неудобства у них точно будут, например, в плане стоимости и сроков поставок этих технологий и оборудования.
«Конечно, если наши компании так и не научатся самостоятельно разрабатывать технологии и внедрять их в жизнь, мы действительно столкнёмся с явным технологическим отставанием практически по всем отраслям экономики. К сожалению, мы в России на сегодня и без санкций от конгрессменов из Вашингтона не блещем технологическими прорывами и новейшими разработками, кроме орудий массового убийства в виде ракет и танков», — сетует эксперт.
Но полностью лишится новейших западных технологий в современном многополярном и взаимозаменяемом мире крайне трудно, полагает собеседник «Ридусу». И даже если гипотетически такое допустить, «каменный век» в России все равно не наступит, успокаивает он: в стране еще достаточно мозгов и имеется огромный научно-технический потенциал, просто придётся научиться им пользоваться.
Процесс пошел
Проблема зависимости энергетического сектора от санкций и его технологической отсталости сегодня сильно преувеличена, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. За последние несколько лет были предприняты очень серьезные шаги по исправлению ситуации, и теперь в большинстве чувствительных для нефтегазового комплекса сфер Россия вполне самодостаточна, рассказал он ранее «Ридусу».
Единственное исключение — производство платформ для бурения и добычи на шельфе. Но и в этом направлении ведется активная работа: заложено два огромных научно-производственных комплекса.
«Технологический уровень нефтедобывающей и газодобывающей отрасли в России сейчас соответствует самому высокому уровню в мире. Мы не отстаем ни от кого, а по многим позициям обгоняем», — уверяет аналитик.
По его словам, фактически введение санкций обеспечило технологический рывок в России и способствовало созданию сотен тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. И перспектива у этого процесса достаточно хороша, потому что даже если санкции сейчас снимут, назад уже никто ничего не отыграет: Россия продолжит развивать собственные технологии в нефтегазовой сфере.
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