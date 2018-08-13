Более 65% образовательных учреждений в Подмосковье проверили на пожарную безопасность

Более 2,5 тыс. образовательных учреждений в Подмосковье прошли проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности. Все образовательные организации планируется проверить до 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«На сегодняшний день специалисты пожарного надзора проверили уже более 2,5 тыс. образовательных учреждений (детские сады, школы, вузы и другие). Всего предстоит проверить более 3,8 тыс. образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе инспектирования специалисты ГУ МЧС России по Московской области проверяют наличие первичных средств пожаротушения и планов эвакуации в случае пожара, состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты и многое другое.

«В настоящее время инспекторы пожарного надзора проверили уже более 65% учебных заведений Подмосковья. Проверки всех образовательных организаций планируется завершить до 17 августа. Все выявленные замечания и нарушения должны быть устранены до начала нового учебного года», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

С начала нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области пройдет традиционный месячник пожарной безопасности. Повсеместно будут проведены практические тренировки по эвакуации учащихся и отработке действий при угрозе пожаров и других ЧС.