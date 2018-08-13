Ещё
Более 65% образовательных учреждений в Подмосковье проверили на пожарную безопасность
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
67.90
77.25
77.65
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.84
+0.01 Золото
1198.26
–0.26 РТС
1053.91
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1390
–0.0316
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Более 65% образовательных учреждений в Подмосковье проверили на пожарную безопасность 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 2,5 тыс. образовательных учреждений в Подмосковье прошли проверку на соответствие требованиям пожарной безопасности. Все образовательные организации планируется проверить до 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«На сегодняшний день специалисты пожарного надзора проверили уже более 2,5 тыс. образовательных учреждений (детские сады, школы, вузы и другие). Всего предстоит проверить более 3,8 тыс. образовательных учреждений», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе инспектирования специалисты ГУ МЧС России по Московской области проверяют наличие первичных средств пожаротушения и планов эвакуации в случае пожара, состояние эвакуационных и аварийных выходов, исправность систем противопожарной защиты и многое другое.
«В настоящее время инспекторы пожарного надзора проверили уже более 65% учебных заведений Подмосковья. Проверки всех образовательных организаций планируется завершить до 17 августа. Все выявленные замечания и нарушения должны быть устранены до начала нового учебного года», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
С начала нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области пройдет традиционный месячник пожарной безопасности. Повсеместно будут проведены практические тренировки по эвакуации учащихся и отработке действий при угрозе пожаров и других ЧС.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Проект корейского госпиталя Bundang в «Сколково» могут подготовить через шесть месяцев Все недостроенные объекты компании Urban Group взяты под охрану В профильном комитете СФ поддержали идею частично заменить работников коллекторской службы на роботов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал покупать валюту63
Черная дыра: будут ли завтра пенсии177
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Почему никто не будет спасать рубль166
Раскрыта судьба банковских счетов россиян50
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение