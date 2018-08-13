Детский сад на 200 мест планируется построить в Солнечногорском районе Подмосковья в октябре-декабре

В Солнечногорском районе Подмосковья в IV квартале 2018 г. намерены завершить строительство детского сада, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, расположенного по адресу: Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, дер. Голубое. Проверка завершится 16 августа. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы мест общего пользования, установка дверей, лифтового оборудования, ведутся работы по благоустройству территории», — сказал А. Гарибян.

В ведомстве уточнили, что общая площадь объекта — 5 тыс. 688 кв. м. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение. Плановое завершение строительства детского сада — IV квартал 2018 г.

Застройщиком объекта выступает ООО «Жилино». Финансирование строительства ведется за счет собственных средств строительной компании, добавили в пресс-службе.