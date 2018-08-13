Произведена оценка влияния ЧМ на российское производство 

Рост объёмов промышленности в РФ произошёл в июле на 2,2%. По оценке специалистов он разгонится к декабрю до 2,5%.
Как пишут «Известия», этому способствовал ряд факторов, таких как рост производства спортивных товаров. Исследование РЭУ им. Г. В. Плеханова сообщает, что за первую половину 2018 года было произведено спортинвентаря почти на 50% больше, чем в прошедшем году. Это напрямую связано с проведённым чемпионатом мира по футболу в России.
Промпроизводству также способствуют добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, обработка древесины и производство бумаги. Значительно увеличились объёмы выхода автотранспорта с конвейера, этому по оценке специалистов, произошло из-за увеличения числа автокредитования.
В данный момент негативно на российские производства могут повлиять вводимые санкции Евросоюза и США.
Ранее News. ru писал о том, что вторая партия обогащённого урана будет доставлена из России в Иран в ближайшее время. После остановки производства 20-процентного ядерного топлива его излишки были вывезены на хранение в Россию.