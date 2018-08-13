Произведена оценка влияния ЧМ на российское производство

Рост объёмов промышленности в РФ произошёл в июле на 2,2%. По оценке специалистов он разгонится к декабрю до 2,5%.

Как пишут «Известия» , этому способствовал ряд факторов, таких как рост производства спортивных товаров. Исследование РЭУ им. Г. В. Плеханова сообщает, что за первую половину 2018 года было произведено спортинвентаря почти на 50% больше, чем в прошедшем году. Это напрямую связано с проведённым чемпионатом мира по футболу в России.

Промпроизводству также способствуют добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, обработка древесины и производство бумаги. Значительно увеличились объёмы выхода автотранспорта с конвейера, этому по оценке специалистов, произошло из-за увеличения числа автокредитования.

В данный момент негативно на российские производства могут повлиять вводимые санкции Евросоюза и США.

Ранее News. ru писал о том, что вторая партия обогащённого урана будет доставлена из России в Иран в ближайшее время. После остановки производства 20-процентного ядерного топлива его излишки были вывезены на хранение в Россию.