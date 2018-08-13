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Минпромторг РФ: в систему tax free могут включить алкоголь
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Минпромторг РФ: в систему tax free могут включить алкоголь 

Инфо 24 19 минут назад
Фото: Инфо 24
Российское правительство может распространить действие системы tax free на алкогольную продукцию, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.
Внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс будет обсуждаться в ближайшее время. В действующей редакции он не предусматривает возврат НДС с подакцизных товаров.
Минфин изначально предлагал включить алкоголь в tax free, но прошлым летом перед внесением документа в Госдуму передумал.
Ведомство испугалось, что «безналоговое» спиртное будет оставаться в РФ и продаваться по сниженным ценам.
До 1 октября Минпромторг должен представить правительству свои предложения по дальнейшему развитию проекта tax free.
С 2019 года эта система начнет в полном режиме работать на всей территории России.
Минимальный лимит чека для возврата НДС в рамках tax free (10 тысяч рублей) менять не планируется. В пресс-службе Минпромторга пояснили, что эта сумма соответствует средневзвешенному значению, например, в Италии и Франции, где ставка налога на добавленную стоимость начинается от 20%.
Между тем в ряде стран лимит куда ниже: скажем, в Латвии при ставке НДС в 21% для возврата налога по системе tax free сумма в чеке должна достичь 44 евро.
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