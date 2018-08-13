Руководитель региона провел личный прием граждан

«Пришел с вопросом о строительстве второго этапа стадиона в Линево. Это стратегический объект для нашего района. В данный момент у нас отсутствуют современные спортивные сооружения, поэтому нам крайне необходимо, чтобы был стадион первым этапом, а вторым, как утверждено на совете Законодательного собрания — строительство спортивного комплекса», — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы Искитимского района Дмитрий Грушевой.

В субботу, 11 августа, отмечать профессиональный праздник — День физкультурника -пришлось в школе, больше негде.

Пока Дмитрий ждет своей очереди, к губернатору идут другие жители региона: например, жительница Белово Искитимского района пожаловалась, что у них в селе нет фельдшера, а здание ФАПа аварийное. Маленьких детей приходится возить в райцентр. Губернатор обещает помочь: медпункт и жилье для врача включают в государственную программу развития здравоохранения на 2019 год. Выделили 10,5 миллиона рублей. Следом жительница Каргата с просьбой помочь с ремонтом дороги — выделят субсидию из областного бюджета и дорогу отремонтируют.

Что касается строительства спортивных объектов, то ответом главы региона Дмитрий Грушевой остался доволен. Андрей Травников озвучил решение, которое уже приняли в этом году. На завершение второго этапа строительства стадиона выделят 30,5 миллиона рублей. Уже в октябре этого года искитимцы смогут тренироваться на современной площадке.

«Поручаю департаменту физкультуры и спорта совместно с министерством строительства министерством финансов на следующий год запланировать средства для полного завершения реализации проекта стадиона в Линево», — распорядился Андрей Травников.