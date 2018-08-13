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На Нижне-Бурейской ГЭС завершили работы по созданию полной схемы выдачи мощности
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На Нижне-Бурейской ГЭС завершили работы по созданию полной схемы выдачи мощности 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой электрической сети (ФСК ЕЭС) вложила более 3 млрд рублей для создания полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Работы завершены, сообщает в понедельник пресс-служба филиала ПАО ФСК ЕЭС — магистральные электрические сети Востока.
"ФСК ЕЭС завершила работы по созданию полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС. Инвестиции компании в проект составили свыше 3 млрд рублей", — говорится в сообщении.
В рамках проекта построены и введены в работу две линии электропередачи 220 кВ от Нижне-Бурейской ГЭС до действующих подстанций «Архара» и «Завитая», протяженностью 52 км и 22 км соответственно. На пересечении с судоходной рекой Бурея построен специальный высоковольтный переход протяженностью 1253 м и высотой опор до 50 м.
"Энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для снабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан, тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Нижне-Бурейская ГЭС — контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса и третья, которая будет построена в Амурской области. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года.
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