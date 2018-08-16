Школьная форма: сколько стоит и как правильно выбирать

Август — горячая пора для родителей школьников. Нужно провести «ревизию» детского гардероба, отсортировав неподходящую по размеру школьную одежду, а потом докупить все необходимое.

Редакция АиФ-Алтай решила выяснить, на что обращать внимание при выборе школьной формы, и куда можно отдать хорошие вещи, из которых вырос ребенок.

Обязательный элемент

Большинству родителей школьников Алтайского края не нужно ломать голову над тем, какую именно одежду покупать ребенку к началу учебного года.

Как сообщили АиФ-Алтай в Министерстве образования и науки Алтайского края, на территории всего региона введена школьная форма, а в половине школ предусмотрена форма единого образца, либо единый элемент одежды (жилет, эмблема).

Типовые требования к одежде обучающихся устанавливают деловой стиль одежды, а возможность выбора цвета, фасона, отличительных знаков в каждой общеобразовательной организации определяется самостоятельно.

Решение о выборе конкретной школьной формы принимают совместно с родителями и учениками (советами старшеклассников, ученическим самоуправлением, советом школы). Цвет и вид школьной одежды закрепляется в уставе и локальных актах школы. Это и есть перечень допустимой одежды.

Как правило, школьную форму родители покупают заблаговременно и организованно. В большинстве случаев ее заказывают на швейных предприятиях Алтайского края. Алтайские производители разрабатывают специальные коллекции, соответствующие СанПиН и требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

«Разбег» цен Цены на одежду для школы имеют достаточно широкий диапазон. К примеру, обычную сорочку из хлопка можно купить как за 300 рублей, так и за 1500-3000 рублей. Юбка обойдется в 400-3000 рублей, брюки — в 800-2500 рублей, жилет стоит 500-1000 рублей. При этом ориентироваться только на стоимость товара не стоит, лучше «пощупать» и рассмотреть вещь, ознкомиться с сертификатами.

Помимо ежедневной формы ребенку потребуется комплект спортивной и праздничной одежды. Чаще всего праздничный вариант отличается от обыденного наличием нарядного галстука, банта или бабочки. А спортивный костюм просят покупать сдержанных тонов (иногда это может быть белая футболка без логотипов и рисунков и черные шорты/трико).

Также понадобится два комплекта сменной обуви — для физкультуры и остальных уроков. К внешнему виду обуви школа не предъявляет особых требований, но родители и сами понимают, что подойдет к строгой деловой одежде.

Зато к качеству школьной одежды и обуви должно быть особое внимание.

Аллергия на хлопок?

«С каждым годом увеличивается число детей, страдающих от проявлений аллергии. Все чаще у детей и подростков отмечаются реакции повышенной чувствительности на ткань, из которой сшита одежда. Детская кожа особенно сильно реагирует на воздействие токсических химических веществ. Поэтому основным гигиеническим требованием к предметам детского обихода является их безвредность для здоровья ребенка», — рассказала доцент кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности АГМУ, кандидат медицинских наук Софья Филиппова.

Аллергические реакции может вызывать не только одежда из синтетических материалов, но и из натурального сырья (хлопка, шерсти, льна). Даже если на ярлычке изделия указано, что оно сшито из 100% хлопка, вещь может быть обработана агрессивным красителем или закрепителем цвета.

Лучше выбирать продукцию проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты качества и санитарно-гигиенической экспертизы.

Предпочтение нужно отдавать натуральным материалам: шерсти, шелку, хлопку, вискозе. Хлопок и шерсть помогают регулировать температуру тела, что важно для активных детей.

Синтетика в составе ткани делает одежду более износостойкой, но снижает воздухопроницаемость (ребенок будет потеть). Допустимое содержание синтетики в составе ткани для школьной одежды — 35%, для костюмной ткани допускается содержание 55% синтетических материалов.

По словам Софьи Филипповой, лучше всего, если одежда первого слоя (блузки и рубашки) будет полностью натуральной по составу, а верхний слой — с добавлением 5% эластана или полиэстра.

Также родители должны обратить внимание на внутренние и внешние швы изделия: ровная ли строчка, не торчат ли нитки.

Перед использованием вещи в первый раз ее необходимо постирать и прополоскать не менее 2 раз (можно с применением столового уксуса). «Тем самым вы избавите вещь от излишков химических компонентов, которые могут быть в тканях», — поясняет Софья Филиппова.

Отметим, что до 3 сентября в Алтайском крае можно получить консультацию о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. В региональном управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия». Звонки принимают с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов, в пятницу — с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут. Телефон горячей линии: (3852) 66-54-27.

Кстати

Если ваш ребенок быстро вырос, не успев износить школьную форму, ее можно подарить нуждающимся. Уже 9 лет в крае проходит акция «Соберем детей в школу», за это время неравнодушные горожане обеспечили школьными вещами десятки тысяч детей.

Как рассказывают соцработники, такая помощь обычно требуется семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает границ прожиточного минимума, семьям, где родители инвалиды и по состоянию здоровья не могут подготовить детей к учебному году, а также семьям, находящимся в социально-опасном положении.

В этом году в Барнауле открыто пять пунктов приема благотворительной помощи:

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 15. Тел. : (3852) 47-54-97; Железнодорожный район — ул. Телефонная, 50а. Тел. : (3852) 55-05-47; Ленинский район — ул. Юрина, 238. Тел. : (3852) 43-00-92; Октябрьский район — ул. Э. Алексеевой, 34а. Тел. : (3852) 33-46-24; Центральный район — Змеиногорский тракт, 110а. Тел. : (3852) 68-46-16.

Вещи и школьные принадлежности можно приносить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.