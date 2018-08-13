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В Алтайском крае обсудили рентабельность степного земледелия
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В Алтайском крае обсудили рентабельность степного земледелия 

АиФ — Алтай 4 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В Михайловском районе состоялся семинар, на котором присутствовало около 400 сельхозтоваропроизводителей из 32 районов края, а также представители научного сообщества, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
Участники семинара посетили опытные и производственные поля крестьянского хозяйства «Партнер», выслушали рекомендации специалистов, обсудили новые подходы к организации работы. Виктор Томенко рассказал о мерах и объеме господдержки, запланированной на 2018 год.
«Новые обстоятельства ведения хозяйства — от метеорологических условий до экономических изменений, связанных с ростом цен на ГСМ, — заставили нас принимать дополнительные решения по государственной поддержке. Объединяя наши усилия — и властей, и науки, — мы постараемся поддерживать хозяйства на достойном уровне», — сказал врио губернатора, напомнив, что алтайские аграрии могут рассчитывать на частичную компенсацию роста стоимости ГСМ. Общая сумма компенсации с учетом софинансирования Алтайского края составит 360 млн рублей.
Врио губернатора отметил, что научные семинары и конференции для руководителей сельхозпредприятий региона являются хорошей традицией.
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